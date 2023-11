CALCIO, SANTACROCE (EX GIOCATORE NAPOLI) A CUSANO TV: MAZZARRI PIU’ FURBO DI GARCIA. RUDI HA CERCATO DI CAMBIARE TUTTO, WALTER RIPROPORRA’ GIOCO DI SPALLETTI

“Walter Mazzarri ha lasciato sicuramente una buona impronta a livello tattico. Mister preparato, è stato uno di quelli più innovativi e ha saputo sfruttare al meglio la squadra che aveva” così Fabiano Santacroce, ex calciatore del Napoli e ora procuratore, a Cusano TV nel corso della trasmissioine ‘Cose di calcio’, e ha proseguito “ora Mazzarri si ritrova, a differenza della volta scorsa, con una delle squadre che, potenzialmente, è la più forte che abbia mai allenato ma se Rudi Garcia non è riuscito a tirare fuori il meglio da questa squadra, ora tocca a lui risollevare sia il morale che il gioco di un Napoli che sicuramente si è perso rispetto all’anno scorso”. E da dove cominciare? “Penso che all’inizio lavorerà sull’aspetto psicologico -ha risposto Santacroce- quindi sul far star bene il gruppo, che è una cosa che si era un po’ persa. Quest’anno si sono visti dei malumori che lo scorso anno non esistevano proprio, perciò sicuramente deve partire da quello. Poi a livello tattico-tecnico è una squadra che deve cercare semplicemente di recuperare quello che era il gioco dell’anno passato, e non è una cosa molto semplice essendo gli allenatori tutti diversi. Ma Mazzarri nell’intento potrebbe riuscirci anche solo dando la giusta emotività a tutti i ragazzi”.

E ha poi aggiunto “penso che sia un po’ più furbo di quello che è stato Garcia che è venuto e ha cercato di cambiare tutto; io invece immagino di ritrovarmi un Mazzarri che cercherà di riproporre il gioco di Spalletti”. Rispetto alle prossime partite con Atalanta, Juventus e Inter, Santacroce ha dichiarato “Mazzarri ha un inizio terribile, penso il peggiore che potesse avere: con tanti giocatori infortunati o comunque tanti non al meglio, va ad affrontare delle squadre che sono veramente forti. Avere cinque partite di fila di questo tipo potrebbe essere molto dannoso, la cosa buona è che se riesce a superare questo tour de force sicuramente la squadra si può riprendere molto velocemente e potrà stupire ancora, sia nel percorso Champions che nel campionato.

Dall’altro lato invece -ha sottolineato- se si dovesse incorrere in una disfatta nelle prime gare, a livello mentale si perderebbe tanto e poi diventa dura. Per chi è stato sul campo sa cosa significa cambiare due o tre allenatori e il morale quando scende a terra è molto difficile da recuperare quando si perde così”. E sulla partita di sabato 25 contro l’Atalanta, Santacroce ha detto “secondo me Raspadori è favorito soprattutto per quanto fatto nelle ultime partite, ma penso che Mazzarri saprà sfruttare molto bene Simeone perché è un attaccante a livello tattico molto bravo. Riguardo le altre invece, come la Juve anche l’Inter sta vivendo un momento pazzesco dove il miglior giocatore penso che sia proprio lo specchio di quello che è la squadra: un Lautaro così maturo è riuscito a rendere tutta l’Inter matura”. Infine, sugli Europei 2024 “il gioco sicuramente non è quello della vecchia Italia che conoscevamo tutti. E’ una squadra in costruzione, in rimodernamento e sicuramente può crescere tanto quindi meglio provarla adesso con partite meno belle ma poi magari gioire nell’europeo” .