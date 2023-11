Patti Smith live a Pescara 29 novembre 2023.

Patti Smith live in concerto presso il Teatro Massimo a Pescara mercoledì 29 novembre 2023..

La cantante è indubbiamente una delle voci più importanti del Rock, che vanta una carriera piena di successi indimenticabili quali “Because the night” (scritta a quattro mani con Bruce Springsteen), “Dancing barefoot” (riarrangiata in una celebre cover anche dagli U2), “People have the Power” e tanti altri che non menzioniamo per motivi di spazio.

Nata a Chicago e cresciuta a South Jersey, si trasferì a New York nel 1967.

Qui fece parte di un movimento musicale i cui massimi esponenti erano Talking Heads, Television, Ramones e Blondie.

La scena era infatti vivace, emozionante, piena di inventiva e originale.

A cavallo tra la New Wave e il Punk, si venne a creare un notevole interesse di pubblico e critica.

Patti Smith ha ispirato con la sua musica intere generazioni. I suoi testi hanno inoltre fatto davvero scuola. In tanti hanno ammesso di essersi ispirati a lei, persino Madonna, la regina del Pop.

I suoi concerti sono un ibrido fra il passato e il presente, sempre però con un occhio rivolto al futuro.

La data di Pescara

“A Tour of Italian Days”, questo il nome del prossimo tour, metterà in luce tutte le peculiarità del raffinato songwriting di Patti Smith, asse portante delle sue esibizioni insieme all’accompagnamento alla chitarra acustica, unione che trasforma così le parole in puro suono e la sua voce in uno strumento.

La data di Pescara è a cura della Patagonia Pictures, che propone anche quest’anno un’interessantissima stagione teatrale (denominata per l’occasione “Top Secret Club Theatre 2023/24”). Imperdibili infatti anche gli altri spettacoli di cui trovate le date qui di seguito.

Gli altri appuntamenti targati Patagonia Pictures

Domenica 26 novembre 2023, ore 18:00 e 21:00: Il potere della gentilezza, interpretato e diretto da Gianrico Carofiglio;

Sabato 17 febbraio 2024, ore 21:00: “Scopate sentimentali”, spettacolo dell’attore Filippo Timi;

Lunedì 4 marzo 2024, ore 21:00: Dialogo di una prostituta con un suo cliente, di Dacia Maraini, con Simona Cavallari;

Domenica 17 marzo 2024, ore 16:30 e 19:30: Chigago Il Musical, con Stefania Rocca;

Venerdì 12 aprile 2024, ore 21:00: Le Serve di Jean Genet, con Eva Robin’s; (regia di Veranica Cruciani);

Sabato 4 maggio 2024, ore 21:00 “Every brilliant thing” dall’opera teatrale di Duncan Macmillan, con Filippo Nigro (regia di Fabrizio Arcuri e dello stesso attore).

I biglietti

I biglietti per la data pescarese di Patti Smith e per gli spettacoli sopra citati sono disponibili su Ciaotickets.com e in tutti i punti vendita Ciaotickets.

Non mancate quindi a questo grande appuntamento all’insegna della musica Rock!

