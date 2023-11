Casina di Raffaello: GIOCARE È UN DIRITTO (4ᵃ edizione) due giorni di lab gratuiti in occasione della Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (18-19 novembre)

Roma, 14 novembre 2023 – In occasione della “Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza” (20 novembre), Casina di Raffaello, lo spazio arte e creatività di Roma Capitale, gestito in collaborazione con Zetema Progetto Cultura, è lieta di proporre la quarta edizione dell’iniziativa GIOCARE È UN DIRITTO, inaugurata per la prima volta nel 2019.

Nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 novembre, dalle ore 10.00 alle 18.00, si terranno laboratori sul tema dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, rivolti a bambine/i, ragazze/i e famiglie.

L’evento è realizzato in collaborazione conAmnesty International Italia, AIPAN – Associazione Italiana per l’arte naturalistica,Emergency, Fatatrac editrice, Ultrablu e con il contributo di Città del Sole.

Tutte le attività sono ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria allo 060608. Il programma è suscettibile di variazioni, tutti gli aggiornamenti su www.casinadiraffaello.it.

PROGRAMMA

SABATO 18 NOVEMBRE

Mattina

SCOPRIAMO I DIRITTI DEI MINORI NELLA ‘DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI’ INSIEME! a cura di Amnesty International Italia

Ore 10.30/11.30 – Sala Veranda

Max 15 partecipanti dai 7 agli 8 anni

Utilizzando le parole e le immagini del libro illustrato “La Dichiarazione universale dei diritti umani per le ragazze e i ragazzi” (Emons Edizioni) che presenta gli articoli del più importante documento sui diritti umani in una versione semplificata e divertente, le/i giovani partecipanti scopriranno quali sono i loro diritti e come possono difenderli e promuoverli. Attraverso un gioco di “caccia alle immagini”, ogni bambino/a diventerà il paladino di uno specifico diritto, e poi potrà festeggiare i “diritti umani preferiti”, attraverso la creazione di un biglietto di auguri speciale!

ABBINA L’ANIMALE a cura di Ultrablu

Ore 11.00/12.00 – Sala Teatro

Max 15 partecipanti dai 6 agli 11 anni

L’artista di Ultrablu Andrea Calcagno terrà un laboratorio con bambini e ragazzi sulle reinterpretazioni dei volti, dei tratti del viso e del ritratto in generale secondo la sua delicata e profonda interpretazione: riesce a vedere e rappresentare le persone, facendo uscire “l’animale guida” che è in loro. I bambini potranno, quindi, sperimentare l’immedesimazione con un animale o una creatura che trovano similare secondo la sensibilità ai volti dell’altro.

Laboratorio a cura di Andrea Calcagno e Niccolò Tolaini.

SCOPRIAMO I DIRITTI DEI MINORI NELLA ‘DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI’ INSIEME! a cura di Amnesty International Italia

Ore 11.30/12.30 – Sala Veranda

Max 15 partecipanti dai 9 agli 11 anni

Utilizzando le parole e le immagini del libro illustrato “La Dichiarazione universale dei diritti umani per le ragazze e i ragazzi” (Emons Edizioni) che presenta gli articoli del più importante documento sui diritti umani in una versione semplificata e divertente, le/i giovani partecipanti scopriranno quali sono i loro diritti e come possono difenderli e promuoverli. Attraverso un gioco di “caccia alle immagini”, ogni bambino/a diventerà il paladino di uno specifico diritto, e poi potrà festeggiare i “diritti umani preferiti”, attraverso la creazione di un biglietto di auguri speciale!

MURALES: I DIRITTI DEL CONIGLIO a cura di Casina di Raffaello

Ore 12.00/13.00 – Sala Lettura

Max 20 partecipanti (10 bambini e 10 adulti) dai 2 ai 4 anni

I bambini dai 2 ai 4 anni insieme ai genitori, in occasione della Giornata Internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, attraverso la figura di un simpatico Coniglio, capiranno quali sono i diritti dei bambini. Verrà realizzato, infine, un murales del diritto.

ANIMALI CON IL BUCO a cura di Ultrablu

Ore 12.00/13.00 – Sala Teatro

Max 10 partecipanti dai 3 ai 5 anni

Gli artisti di Ultrablu Flaminia Cavagnaro e Dario Montano raccontano nelle loro opere a quattro mani mondi incantati fatti di caramelle, personaggi bizzarri e animali fantastici. La loro creatività e immaginario coinvolgerà i bambini che realizzeranno delle strane figure con il buco di cui prendere le sembianze e da cui sbirciare il mondo.

Laboratorio a cura di Flaminia Cavagnaro e Dario Montano.

Pomeriggio

STORIE DI SOLIDARIETÀ E ACCOGLIENZA a cura di Emergency

Ore 15.00/16.00 – Sala Veranda

Max 25 partecipanti dai 5 agli 8 anni

Attraverso il laboratorio i bambini avranno modo di confrontarsi con temi riguardanti l’amicizia, la solidarietà e l’aiuto reciproco. Seguirà una breve presentazione di Emergency.

I COLORI DELL’UNIVERSO a cura di ULTRABLU

Ore 15.30/16.30 – Sala Teatro

Max 15 partecipanti dai 4 agli 8 anni

L’artista di Ultrablu Michele Anselmo, che incentra la sua personale ricerca artistica sul colore, guiderà i bambini nel mondo delle sfumature cromatiche. Condividendo con loro la sua sconfinata esperienza sui colori, li aiuterà a creare e trasformare le tonalità preferite. Insieme ai bambini realizzeranno un grande dipinto che rispecchierà le sfumature di ognuno.

Laboratorio a cura di Michele Anselmo e Francesca Marinello.

LA STRABOMBA a cura di Emergency

Ore 16.00/17.30 – Sala Veranda

Max 20 partecipanti dai 9 ai 12 anni

Attraverso il laboratorio i ragazzi, in seguito all’ascolto di un racconto, avranno modo di analizzare i concetti di Pace e responsabilità, realizzando infine un piccolo spettacolo sui temi esposti. Seguirà una breve presentazione di Emergency e delle sue attività.

Il CAVALLO DI ADRIAN – Trasformare il mondo con l’immaginazione

a cura di Fatatrac Editrice con Valentina Valecchi

Ore 16.30/17.30 – Sala Lettura

Max 25 partecipanti dai 6 agli 11 anni

Lettura e laboratorio a partire dal libro “Il cavallo di Adrian”: l’attività si concentra su l’immaginazione come facoltà preziosa e imprescindibile nella vita dei bambini e delle bambine. La capacità di sognare a occhi aperti, caratteristica di Adrian, il protagonista dell’albo, ci permette di immaginare mondi migliori di quelli in cui viviamo. A seguito della lettura collettiva del libro i/le partecipanti interverranno graficamente su alcune fotografie di luoghi degradati e desolanti per trasformarle in paesaggi da sogno, abitati da creature meravigliose che potranno dar vita a nuove storie.

DOMENICA 19 NOVEMBRE

Mattina

MURALES: I DIRITTI DEL CONIGLIO a cura di Casina di Raffaello

Ore 10.30/11.30 – Sala Lettura

Max 20 partecipanti (10 bambini e 10 adulti) dai 2 ai 4 anni

I bambini dai 2 ai 4 anni insieme ai genitori, in occasione della Giornata Internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, attraverso la figura di un simpatico Coniglio, capiranno quali sono i diritti dei bambini. Verrà realizzato, infine, un murales del diritto.

ABBINA L’ANIMALE a cura di Ultrablu

Ore 11.00/12.00 – Sala Teatro

Max 15 partecipanti dai 6 agli 11 anni

L’artista di Ultrablu Andrea Calcagno terrà un laboratorio con bambini e ragazzi sulle reinterpretazioni dei volti, dei tratti del viso e del ritratto in generale secondo la sua delicata e profonda interpretazione: riesce a vedere e rappresentare le persone, facendo uscire “l’animale guida” che è in loro. I bambini potranno, quindi, sperimentare l’immedesimazione con un animale o una creatura che trovano similare secondo la sensibilità ai volti dell’altro.

Laboratorio a cura di Andrea Calcagno e Niccolò Tolaini.

MURALES: I DIRITTI DEL CONIGLIO a cura di Casina di Raffaello

Ore 11.30/12.30 – Sala Lettura

Max 20 partecipanti (10 bambini e 10 adulti) dai 5 ai 7 anni

I bambini dai 5 ai 7 anni insieme ai genitori, in occasione della Giornata Internazionale per i diritti per l’infanzia e dell’adolescenza, attraverso la figura di un simpatico Coniglio, capiranno quali sono i diritti dei bambini. Verrà realizzato, infine, un murales del diritto.

ANIMALI CON IL BUCO a cura di Ultrablu

Ore 12.00/13.00 – Sala Teatro

Max 10 partecipanti dai 3 ai 5 anni

Gli artisti di Ultrablu Flaminia Cavagnaro e Dario Montano raccontano, nelle loro opere a quattro mani, mondi incantati fatti di caramelle, personaggi bizzarri e animali fantastici. La loro creatività e immaginario coinvolgerà i bambini che realizzeranno delle strane figure con il buco di cui prendere le sembianze e da cui sbirciare il mondo.

Laboratorio a cura di Flaminia Cavagnaro e Dario Montano.

Pomeriggio

CREA IL TUO TACCUINO NATURALISTICO

a cura di Aipan – Associazione Italiana per l’Arte Naturalistica

Ore 15.00/16.00 – Sala Veranda

Max 15 partecipanti dai 7 agli 11 anni

Con l’aiuto dell’illustratore naturalistico Alessandro Troisi, scopriremo le varie specie di piante e animali che vivono a stretto contatto con l’uomo per poi dipingerle e raffigurarle su fogli sciolti tramite acquerelli, matite e colori. In questo modo realizzeremo insieme un taccuino di studi e schizzi ispirati alla natura urbana e a Villa Borghese, splendida cornice naturale della Casina di Raffaello.

I COLORI DELL’UNIVERSO a cura di Ultrablu

Ore 15.30/16.30 – Sala Teatro

Max 15 partecipanti dai 4 agli 8 anni

L’artista di Ultrablu Michele Anselmo, che incentra la sua personale ricerca artistica sul colore, guiderà i bambini nel mondo delle sfumature cromatiche. Condividendo con loro la sua sconfinata esperienza sui colori, li aiuterà a creare e trasformare le tonalità preferite. Insieme ai bambini realizzeranno un grande dipinto che rispecchierà le sfumature di ognuno.

Laboratorio a cura di Michele Anselmo e Francesca Marinello.

MURALES: I DIRITTI DEL CONIGLIO a cura di Casina di Raffaello

Ore 16.00/17.00 – Sala Lettura

Max 20 partecipanti (10 bambini e 10 adulti) dagli 8 ai 13 anni

I bambini dagli 8 ai 13 anni insieme ai genitori, in occasione della Giornata Internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, attraverso la figura di un simpatico Coniglio, capiranno quali sono i diritti dei bambini. Verrà realizzato, infine, un murales del diritto.

CREA IL TUO TACCUINO NATURALISTICO

a cura di AIPAN – Associazione Italiana per l’Arte Naturalistica

Ore 16.30/17.30 – Sala Veranda

Max 15 partecipanti dai 4 ai 6 anni

Con l’aiuto dell’illustratore naturalistico Alessandro Troisi, scopriremo le varie specie di piante e animali che vivono a stretto contatto con l’uomo per poi dipingerle e raffigurarle su fogli sciolti tramite acquerelli, matite e colori. In questo modo realizzeremo insieme un taccuino di studi e schizzi ispirati alla natura urbana e a Villa Borghese, splendida cornice naturale della Casina di Raffaello.