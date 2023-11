La Cantautrice Abruzzese Federica Pento pronta col suo nuovo singolo

Nel mondo della musica emergente, ogni artista ha una storia unica da raccontare, un viaggio personale che li ha portati a creare opere significative. Questa volta, ci immergiamo nell’universo di Federica Pento, cantautrice abruzzese pronta a svelare il suo nuovo brano inedito al pubblico. Ma cosa l’ha spinta a scrivere e comporre questa canzone, e quali emozioni intende condividere con chi l’ascolta? Questo e molto altro lo ha raccontato ai nostri microfoni.

Cosa ti ha ispirato a scrivere e comporre il tuo primo brano inedito da cantautrice, e quali temi o emozioni vuoi condividere con il pubblico attraverso questa canzone?

“Ho scritto questo brano pensando alla frenesia del tempo, viviamo in un mondo dove siamo abituati a sostituire nell’immediato quando qualcosa non va, scappiamo alla prima difficoltà. Ho scritto questo brano perché ho vissuto sulla mia pelle un amore che non è mai iniziato ma che non ha mai smesso di esistere negli sguardi, nei piccoli gesti… un amore che vive di silenzi assordanti. Ho scritto questo brano quando il mondo mi stava crollando addosso e la musica, ancora una volta, mi ha salvato la vita”.

Puoi condividere alcuni dettagli sul processo creativo dietro la canzone? Come hai iniziato a lavorare su di essa e quanto tempo hai impiegato per completarla?

“Ho sempre avuto il desiderio di mettere in musica ogni mio singolo pensiero o stato d’animo. Credo sia il modo migliore che ho per comunicare. Ho scritto questo primo inedito insieme ad un team di musicisti professionisti ed è stato quasi immediato. Era qualcosa che avevo nel cuore: dovevo solo dargli forma”.

Sappiamo che il tuo brano sarà accompagnato da un videoclip girato interamente in Abruzzo, la tua regione d’origine. Qual è il significato speciale di questa scelta e come hai deciso dove girare il video?

“Ho deciso di realizzare il mio primo inedito che mi vede per la prima volta cantautrice perché con questa novità è stato un po’ come rinascere artisticamente parlando. Ho coinvolto videomaker, ballerini, truccatrici.. tutti abruzzesi. Come l’Abruzzo forte e gentile, insieme so che possiamo creare qualcosa di strepitoso”.

Come ti senti riguardo alla prossima uscita del tuo primo brano da cantautrice? Quali sono le tue aspettative e speranze per il suo successo?

“Sono emozionantissima, mi sento responsabile. È un brano scritto con il cuore e, lo ammetto, la lacrimuccia è scesa. Spero di arrivare dritta all’anima di ogni ascoltatore”.

Quali sono i tuoi piani futuri come cantautrice? Hai in programma di pubblicare un album completo o di continuare a scrivere nuove canzoni in futuro?

“Ho già scritto altri tre pezzi, alcuni sono già finiti, altri da terminare. Quando inizi a scrivere, non è facile smettere. Il mio obiettivo è quello di realizzare un album”.