Sanità, F.Tosi (FI): rivedere la norma che penalizza i medici altrimenti ne perderemo a migliaia

“Io in questo caso non rappresento il governo ma rappresento Forza Italia, che è appunto una parte del governo, e quindi rappresento il pensiero della gran parte dei nostri parlamentari” così, sulla norma che penalizza i medici, l’On. di Forza Italia Flavio Tosi a Radio Cusano nel corso della trasmissione ‘L’imprenditore e gli altri’ durante la quale ha specificato “sono stato assessore alla sanità del Veneto dal 2005 al 2006, è una materia che ho sempre seguito e mi appassiona, e ho anche moltissimi amici nella dirigenza medica rispetto alla quale l’errore che si fa è un errore in generale. Va bene andare ad agire come è stato spiegato, ma in particolare per le categorie sanitarie significa correre il rischio di ritrovarsi con numerose domande di pensione presentate nei termini perché, appunto, c’era il sentore che si potesse arrivare a un qualcosa di simile. Del resto -ha proseguito- la dirigenza sanitaria aveva un po’ di timore che la cosa potesse accadere. E questo vorrà dire andare verso una carenza gravissima da un punto di vista prospettico. È un dato oggettivo”ha sottolineato Tosi. “Ci proiettiamo intorno al 6,6% del Pil per la spesa sanitaria, ed è uno dei dati più bassi nel mondo occidentale visto che gli altri paesi viaggiano mediamente intorno all’8/ 9 con punte di 11/14%. C’è un problema di stipendi da adeguare -ha continuato- ed è vero che in manovra ci sono alcuni miliardi che sono stati destinati al rinnovo dei contratti del personale sanitario, però bisogna essere concreti: il problema riguarda gli esiti”. E ha spiegato “siccome stiamo avendo una migrazione, una fuga dal sistema sanitario pubblico che causa delle carenze, anche il Veneto, sempre additato come un grande modello sociosanitario, oggi è in difficoltà per quanto riguarda liste d’attesa, prestazioni diagnostiche, interventi programmati, accessi alle case di riposo, mancanza di personale. In un contesto come questo, a mio avviso, è una scelta pericolosa”. E sempre relativamente la norma che penalizza i medici ha dichiarato “Secondo me, in un’analisi costi benefici, quel miliardo si poteva pensare di destinarlo ad altro. Cosa che ho fatto già presente al nostro segretario Tajani il quale, e glielo dico con certezza, quando c’è stata l’ultima riunione prima di chiudere il pacchetto aveva posto questo tema nel centro destra perché, appunto, era consapevole delle conseguenze nefaste di quella scelta. Quindi -ha concluso l’On. Tosi- dicendo una cosa che magari può sembrare controcorrente per chi sta al governo, io mi auguro che venga confermato quello sciopero perché bisogna far capire, a chi nella maggioranza non lo ha capito ancora, l’errore che stanno commettendo”.

