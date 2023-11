Emozionante Kermesse della Festa del Roma Videoclip Indie ad Officina Pasolini-Roma

Sold out per la Festa del Roma Videoclip Indie, rassegna, ideata e diretta da Francesca Piggianelli, con la conduzione di Simone Bartoli, che si è tenuta presso Officina Pasolini-Laboratorio di Alta Formazione Artistica e Hub culturale della Regione Lazio, ringraziandoli per l’ospitalità. Presenti sin dal pomeriggio i registi, artisti, produttori, pervenuti da tutta Italia, emozionati per la visione del loro videoclip in un grande schermo. Ad apertura del programma sono stati premiati due grandi artisti del panorama musicale e cinematografico, Pivio per la sua carriera artistica e per l’originale videoclip “Several Horrible Men” regia di Matteo Malatesta.

Sergio Cammariere, pluripremiato per le sue molteplici attività artistiche, a consegnare i Premi il Produttore Luigi De Filippis, in anteprima per noi ha il bravo cantautore ha annunciato il suo nuovo videoclip “Il valzer di chimere” con le presenze dei registi Lorenzo Nardelli e Paul Alex M.Samaniego, il produttore Paolo Suriani e la violinista Giovanna Famulari. L’emozionante videoclip riflette in modo poetico il tempo passato presente e l’amore. Le riprese effettuate per le strade di Roma, una città che l’artista ama tanto e ci vive da lungo tempo! A sorpresa ha ricevuto una Medaglia in bronzo celebrativa dell’Assemblea Capitolina medaglia d’onore per l’artista ed il videoclip consegnata dall’Onorevole Fabrizio Santori, Vice presidente della Commissione Roma Capitale.

A seguire emozioni per il mini live di un brano eseguito dal cantautore Daniele Savelli dedicato a Rino Gaetano, di cui decorre in questi giorni la data del suo compleanno.



Tutti i videoclip presenti premiati:

Per la gente di Bracco Di Graci regia di Daniele Balboni, L’Anima Grida di Gipsy Fiorucci regia di Lorenzo Lombardi, Io no di Radio Chaplin regia di Daniele Tofani,Le case mangiate dal sale di Daniele De Gregori regia di Eleonora Maggioni, Andirivieni blu di Tipi da Paura regia di Isabella Noseda e Umberto Petrocelli, Yin yang di Simon regia a cura di Devans studio, Deliver you di Gladiah regia di Giorgia Fiori, Stradamà di Puritano regia di Nino Villani, Da consumarsi preferibilmente entro di Stefano Ardenghi regia a cura di RKH Studio, Limbo di The Old Skull regia di Valerio Persia

Premi speciali Panalight:

My wonderland di Claudio Orfei regia di Claudio Orfei

Nino Villani per la regia del videoclip Stradamà di Puritano regia di Nino Villani



I Premi speciali assegnati da Terza Pagina Magazine media partner della Kermesse:

Strega di Moà regia di Brainframe, L’entropia nelle parole di Gianni Salamone, regia di Gianni Salamone, L’amore non fa così di Valentina Ambrosio regia di Stefano Cesaroni, Un amour de pluie di Silvia Frangipane regia di Silvia Frangipane,W la noia di Sylvia Meritano regia di LeTroteProduction,Fuoriclasse di Nevonash regia di Valerio Matteu



Si ringrazia tra i presenti del Comitato D’Onore Miriam Rizzo, Fabrizio Galassi, Fabrizio Pacifici, Michel Maritato,Luigi De Filippis per la collaborazione, Agnese Branca responsabile organizzativa Romarteventi,Veronika Kyanets, Radio Godot, Radio Roma, YouMusic.Tv,inoltre Antonina Giacobbe, Andrea Guglielmino, Stefano Leto, Simone Zani.

Grazie alla Direzione e staff organizzativo di Officina Pasolini, per i premi Artigianato Grafico

(foto di Giancarlo Fiori)

