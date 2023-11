I RITRATTI DI PIRLO E LEGROTTAGLIE: UN ELOGIO AI VALORI DEL CALCIO ITALIANO DA FERNANDO ALFONSO MANGONE

Il pittore Fernando Alfonso Mangone: “I ritratti di Andrea Pirlo e Nicola Legrottaglie: oltre l’arte visiva, un elogio ai valori del calcio Italiano”

Il rinomato pittore Fernando Alfonso Mangone ha recentemente consegnato due opere d’arte di straordinaria bellezza e profondità ai leggendari protagonisti del calcio italiano, Andrea Pirlo e Nicola Legrottaglie. Questi ritratti non sono solo opere d’arte visivamente sbalorditive, ma anche testimonianze tangibili dei principi e dei valori che hanno plasmato le carriere di queste due icone del calcio.

“Andrea Pirlo, l’attuale allenatore della Sampdoria, ha giocato un ruolo centrale nel calcio italiano, guadagnandosi giustamente il soprannome di “The Italian Maestro”. La sua carriera è stata una testimonianza di dedizione, impegno e talento straordinario. Da Brescia all’Inter, con un intermezzo con la Reggina, Pirlo ha poi raggiunto l’apice della sua carriera tra le fila del Milan, per poi passare alla Juventus. I suoi contributi al calcio italiano sono innegabili, essendo considerato uno dei più grandi centrocampisti di tutti i tempi e uno dei registi più forti nella storia del calcio. Nicola Legrottaglie, ex calciatore della Juventus e della Nazionale Italiana, è stato onorato con un ritratto che cattura non solo la sua figura fisica, ma anche l’essenza della sua umanità. Legrottaglie è famoso non solo per le sue gesta sul campo da gioco, ma anche per la sua profonda comprensione dei valori fondamentali, come testimoniato dalle sue parole: “FEDE è FIDUCIA. Significa credere in qualcosa. E a prescindere dalla religione cattolica, la FEDE è soprattutto AZIONE, non vana attesa che qualcosa accada.” A dirlo è il Pittore delle aree interne Fernando Alfonso Mangone a margine della consegna.

La consegna di queste opere d’arte straordinarie si è svolta al ritiro della Sampdoria a Salerno, in collaborazione con la Fondazione Fioravante Polito. Questa fondazione ha da tempo promosso la campagna per l’introduzione del “Passaporto Ematico” nel mondo dello sport, un’iniziativa che mira a scoprire eventuali malattie in età adolescenziale e promuovere la salute degli atleti in erba. Fernando Alfonso Mangone ha reso un omaggio tangibile al calcio italiano con queste opere d’arte che catturano la grandezza di Andrea Pirlo e la profonda umanità di Nicola Legrottaglie. Questi ritratti serviranno come testimonianza eterna dei principi e dei valori che guidano il calcio e ispireranno generazioni future.