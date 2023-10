GRANDE INTERESSE PER CINEMA&IMPRESE-IL CINEMA INCONTRA LE IMPRESE IMPRENDITORIALE E CONSEGNA PREMI E MENZIONI SPECIALI A CAROLINA SALA, FRANCESCO ARCA E GIULIO MANFREDONIA SPAZIO LAZIO TERRA DI CINEMA DELLA REGIONE LAZIO FESTA DEL CINEMA DI ROMA

Un successo oltre le previsioni per il convegno CINEMA&IMPRESE, ideato da Fabio Saccuzzo, organizzato da Giampietro Preziosa che ha curato anche la supervisione artistica, in una sala gremita di numerosi ospiti e presenze autorevoli per l’interesse dei temi trattati che si è tenuto presso lo Spazio Lazio terra di Cinema della Regione Lazio, Festa del Cinema di Roma. Numerosi gli argomenti di cui si è discusso, dalla complessità dell’industria cinematografica alle opportunità di investimento messe in atto da Stato e Governo attualmente in vigore ed una attenzione anche per le nuove Produzioni, inoltre approfondimento per il Tax Credit ed opportunità fiscali, bandi per finanziamenti selettivi, bandi europei e distribuzioni dei film. Il convegno condotto da Antonella Salvucci che ha moderato l’incontro insieme a Fabio Saccuzzo, dottore commercialista esperto in Tax Credit. Tra gli interventi citiamo Gianfranco Passalacqua, avvocato ed esperto di diritto cinematografico, Carmen De Martino produttore cinematografico, Ludovico Cantisani esperto bandi selettivi.

A seguire emozionante annuncio di Giampietro Preziosa, direttore artistico di Cinema&Imprese e produttore di Inthelfilm per la consegna dei Premi e Menzioni speciali Atena Nike, assegnati all’attore Francesco Arca ed al regista Giulio Manfredonia per il film Hotspot amore senza rete.

Premio Speciale Nuovo talento alla giovane e brava attrice Carolina Sala

Al termine saluti speciali per gli ospiti presenti in sala tra cui: Angelo Orlando, Nicola Nocella, Francesco Liccardo, Cinzia Scaglione, Ester Vinci, Gino dei Gemelli di Guidonia,

I registi Christian Marazziti, Fabrizio Benvenuto,Miriam Rizzo, Sara Ceracchi, Massimo Zamponi (Presidente Umbria Arti Audio Visive) Federica Cappelletti(Produttore).

Si ringraziano: Arelux, Salvo Saverio D’Angelo, Mario Spinocchio, Silla Simonini, D Style e per il coordinamento e comunicazione Francesca Piggianelli.