LAVANGA dopo il doppio sold out esce il video di L’Esercito dei Fiammiferi

LAVANGA dopo il doppio sold out esce il video del nuovo brano L’Esercito dei Fiammiferi

LAVANGA ha tirato fuori a sorpresa il videoclip del nuovo brano “L’Esercito dei Fiammiferi” dopo averlo presentato in anteprima nelle due serate live, andate sold out, al PTA-Piccolo Teatro Acilia il 14 e 15 ottobre. Tanta la commozione tra il pubblico presente per la personale interpretazione di Massimiliano Lavanga, del brano “L’Esercito dei fiammiferi” in omaggio al grandissimo artista ed amico Ruggero Caso, autore del brano. Il video vede la regia di Alessandro Sabeone, oramai riferimento artistico per Lavanga, accompagnato dalla grazia ed eleganza della ballerina Melissa D’Ammassa con la coreografia di Elisa Biocca A fare da cornice il PTA-Piccolo Teatro Acilia, luogo che ha anche ospitato lo spettacolo di presentazione dell’intera compilation “Ci vuole coraggio de luxe version” dove sono raccolti brani noti interpretati da Lavanga e brani in cui l’artista ha dato il suo apporto autorale quali Scacco Matto, Clichè ed Amore Torto, quest’ultimo eseguito anche con l’autore Marco Profeta tra gli ospiti dello spettacolo. Altri ospiti a susseguirsi sono stai Sophia Matone, Melania Di Giorgio nella prima serata e Davis Bellissimo nella seconda.

Presenti in sala tante persone e professionisti che in questi anni hanno contribuito a costruire il personaggio di Lavanga e che continuano a sostenerlo, con la sua musica, le sue interpretazioni e le sue immancabili performance quali Andrea Palumbo (04011 records), con il quale ha lavorato dall’inizio ad oggi, ma anche Lavinia Di Gisi, Nick Valente, Brunella Platania, Marcello Sindici, Rosy Messina, Marco Roit, Egon Polzone, Valeriano Vaudo, Sara Lauricella ed il regista Alessandro Sabeone.

“È stata dura – afferma Massimiliano Lavanga – lavorare a delle dinamiche emotive che mettono a nudo la mia persona… non sempre si è pronti .. ma ho voluto osare. E’ grazie a chi mi supporta che è venuto fuori questa raccolta di brani e questo spettacolo che rappresenta, per me, un gioiellino. Sono veramente molto emozionato dal riscontro che abbiamo avuto per questo spettacolo e non smetterò mai di ringraziare una per una le persone che son venute a vederci. Non potevo non fare un omaggio ai miei amici e sostenitori ed ho deciso di regalare subito il videoclip del mio ultimo singolo.”

Corpo di ballo dello spettacolo: Asia Brunamonti, Martina Cioffi, Melissa D’Ammassa, Anna Giordani, Aurora Narducci, Sophia Nicolai, Elena Pesciarelli, Azzurra Raucci.

Coreografie Elisa Biocca

Media Partner: Italian Music News

Foto credits Alessandro Sabeone