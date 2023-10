Costantino Sacchetto pronto per il campionato mondiale della Spartan Race:

Romano ma di origine greca, Costantino Sacchetto, residente ad Ardea, continua la sua avventura nel mondo della “Spartan Race”. Anche quest’anno sarà tra i 45 atleti italiani su mille partecipanti, tra uomini e donne di oltre settanta paesi al mondo, nel Campionato Mondiale che si terrà a Sparta esattamente tra 2 settimane.

Già nominato Ambasciatore ufficiale della famosa competizione Spartan per il quarto anno consecutivo, Costantino è da anni un affermato sportivo in diverse discipline ma primeggia, senza dubbio, nelle competizioni della spartan race…sarà forse la sua proveninenza greca?

La sfida agonistica, che riprende l’allenamento dei guerrieri spartani, è ormai in voga anche in Italia e richiede un mix esplosivo che coinvolge mente, cuore e forza: dalla corsa, al superamento di muri e pareti da arrampicata, trasporto pesi, percorsi in sospensione e in equilibrio, lancio del giavellotto, passaggi sotto il filo spinato e svariate prove che sfidano il limite dell’impossibile. Come ci spiega Costantino, si gareggia per divertimento, curiosità, per stimolare mente e cuore e mettere alla prova la propria condizione psicofisica con continui stimoli: ἢ τὰν ἢ ἐπὶ τᾶς , nel pieno spirito delle competizioni elleniche

Per poter partecipare alle selezioni della “Spartan Race”, che conta ormai più di 3 milioni di atleti in tutto il mondo, bisogna allenarsi con costanza e seguire dei precisi protocolli fisici. Bisogna addestrare la resistenza e la tenacia, la forza, senza perdere la lucidità mentale.

Se avete voglia di conoscere ed immergervi in un vero e proprio viaggio spartan, per scoprire le dure prove a cui sono sottoposti gli atleti che si qualificano al mondiale, guardate la serie kleos tv “road to Sparta 2022”, Costantino rientra tra i sei protagonisti ufficiali!

Uno dei centri specializzati in questo tipo di allenamento si trova tra le mura della palestra “The GymClub”, a Tor San Lorenzo, dove Costantino si allena con altri atleti che partecipano alle gare. Nelle varie sessioni di allenamento, vengono costruite le fondamenta di un allenamento quotidiano, duro e sfidante, sotto l’occhio attento e professionale del grande coach Guido Cariani.

Costantino dopo i duri allenamenti di questi mesi si ritiene pronto ed è carico ad affrontare questa nuova sfida ed a portare alta la bandiera dell’Italia per tutti noi ma, prima di tutto, ci tiene a ringraziare chi gli ha permesso di andare a Sparta e parteciare al campionatpo mondiale: Vegustibus Garbatella, negozio Vegano che si trova a Roma, la mia palestra The Gym Club, Eppurvegano marchio artigianale che offre “Ricotte” vegetali e Il Granchio, settimanale di Anzio e Nettuno che hanno sempre confidato in me. “Sara un onore rappresentarvi tutti”, ribadisce Costantino.

Un grosso in bocca al lupo a Costantino! Attendiamo notizie su questa bellissima esperienza!