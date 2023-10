Raffaele Schirone: sotto i nostri riflettori, dentro “Una sola notte”

Il nuovo singolo di Raffaele Schirone si intitola “Una sola notte”. Noi indaghiamo da vicino…

Un nuovo singolo per il cantautore di Manduria, nuova canzone che troviamo dentro le rotazioni radiofoniche. Raffaele Schirone pubblica “Una sola notte”, manifesto d’amore e di lotta in un certo qual modo. Manifesto di un tempo sbagliato, leggerezza quasi adolescenziale… e che bella copertina, manifesto romantico dalla sua.

Il gusto pop dance che molto deve agli anni ’80 e ’90. Da dove nasce questa radice?

Sin da piccolo ho ascoltato la musica pop e dance di quelli anni. Uno su tutti, il re del Pop Michael Jackson. È da lì che la mia cultura musicale è iniziata a crescere a dismisura.



Un tempo parlavamo di “Notte da leoni”. Ora invece? L’amore ai tempi sbagliati?

Forse sì e forse no. Come dico nella mia canzone, il tempismo la fa da padrone. Ho incontrato spesso belle persone quando non ero pronto. Quando invece ero libero da qualsiasi pensiero, le persone si avvicinavano a me solo per convenienza. È successo anche all’amore in questi ultimi anni, è stata proprio questa la motivazione che mi ha spinto a scrivere questa canzone.



Raffaele Schirone e la scena indie: cosa guardi attorno e come ti ci rapporti?

Mi piace tanto sperimentare e prendere spunto da svariati generi musicali, andando a far coincidere testo e base alla perfezione. Il mondo della musica è diverso ed è molto più variegato, questo mi spinge a voler fare sempre meglio.

E nel tempo dell’estetica e delle vetrine? A quando un video ufficiale?

Forse per il prossimo singolo, ci sto pensando da un po’ e credo sia arrivato il momento di farne uno. Le idee in testa ci sono, basta solo metterle in atto. Adesso tocca a me.

Raffaele Schirone nasce a Manduria, un paese in provincia di Taranto il 13 marzo del 1997 e vive in un paesino limitrofo, Maruggio. Dopo aver concluso gli studi classici al liceo, studia Mediazione Linguistica all’Università del Salento e conclude gli studi universitari nel 2022, laureandosi in Traduzione e Interpretariato. Inizia a scrivere canzoni a 15 anni e pubblica il primo singolo nel 2016, interamente in lingua inglese. Dopo alcuni anni, torna a comporre canzoni e inizia a cantare anche in italiano. Nel 2021 pubblica il primo album, dal titolo “Illusione”. Successivamente continua a collaborare con il rapper GaS con “Vertigine” e “Pessimo Stato” e quest’ultima riscuote più successo di tutte le altre canzoni. Dopo aver pubblicato il singolo “Tutto ok”, torna sulla scena con una canzone estiva dal titolo “Una sola notte”.