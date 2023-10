Le proposte culturali dal 18 al 24 ottobre promosse dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale

In partenza una nuova settimana di iniziative promosse dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale che presenta tanti interessanti eventi di teatro, danza, musica, cinema, arte, letteratura, incontri e attività per bambini e famiglie.

Un ricco calendario che vedrà protagoniste le proposte delle istituzioni culturali cittadine – tra cui l’omaggio a Italo Calvino e la XVIII edizione della Festa del Cinema di Roma – ma anche delle associazioni vincitrici dell’avviso pubblico “Lo spettacolo dal vivo fuori dal centro – anno 2023″, attraverso cui Roma Capitale ha destinato circa 2 milioni di euro – fondi concessi dal Ministero della Cultura, a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (Fnsv). Ecco alcuni degli appuntamenti.

ROMA RACCONTA CALVINO

Proseguono fino a febbraio 2024 gli importanti appuntamenti (realizzati in collaborazione con enti, istituzioni culturali e Municipi) con i quali l’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale rende omaggio alla figura e all’opera dello straordinario scrittore e intellettuale Italo Calvino, in occasione del centenario della nascita (15 ottobre 1923).

Il programma completo di Roma racconta Calvino è consultabile sul sito https://www.bibliotechediroma.it/opac/news/roma-racconta-calvino/33373.

Per Alfabeto Calvino, la rassegna di 20 incontri a cura di Biblioteche di Roma, rivolti a studenti e docenti per approfondire le opere e i temi della letteratura di Calvino attraverso le voci di esperti, questa settimana sono in programma: il 20 ottobre alle 11, presso la Biblioteca Borghesiana, il quinto incontro dal titolo Fiabe italiane con la scrittrice Nadia Terranova, mentre il 24 ottobre, sempre alle 11, nella Biblioteca Ennio Flaiano, il quinto appuntamento dal titolo Animali con Serenella Iovino, tra i protagonisti internazionali del dibattito sulle scienze umane per l’ambiente. Tutti gli incontri possono essere seguiti in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Biblioteche di Roma. Il calendario completo è disponibile su https://www.bibliotechediroma.it/opac/news/alfabeto-calvino-20-incontri-in-20-biblioteche/33335.

Nell’ambito delle iniziative proposte dall’Azienda Speciale Palaexpo, il 18 ottobre alle 16.30 lo Scaffale d’arte del Palazzo delle Esposizioni presenta, in collaborazione con la Biblioteca Centrale Ragazzi, l’incontro gratuito online Di tutti i generi. Illustrare Calvino: una selezione di libri che con segni, tecniche e linguaggi molto diversi hanno tradotto in immagini le storie di Italo Calvino. Info e prenotazioni: scuole.centraleragazzi@bibliotechediroma.it. Dal 19 ottobre alle ore 10, ogni giovedì, uno spazio dedicato alle scuole dell’infanzia con il laboratorio Pagine d’Arte – Italo Calvino, un percorso ispirato alle “Fiabe italiane” di Calvino per scoprire quanto cambi una favola quando passa di bocca in bocca e come si trasformi attraverso i linguaggi dell’illustrazione. Info e prenotazione: edu@coopculture.it.

FESTA DEL CINEMA DI ROMA

Al via il 18 ottobre la XVIII edizione della Festa del Cinema di Roma, promossa dalla Fondazione Cinema per Roma, che si svolgerà fino al 29 ottobre presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone dove sono in programma le principali proiezioni con il lungo red carpet, uno dei più grandi al mondo – e coinvolgerà, come ogni anno, molte importanti realtà culturali della Capitale come: la Casa del Cinema e il MAXXI, alcune celebri sale della città, come il Cinema Giulio Cesare, il Cinema Aquila, l’Atlantic e il Nuovo Sacher, e il Teatro Palladium. Una programmazione di qualità rivolta a ogni tipo di pubblico con proiezioni, incontri, omaggi ed eventi speciali, alcuni dei quali anche a ingresso gratuito. L’edizione di quest’anno vede protagonista dell’immagine ufficiale della kermesse Anna Magnani: un omaggio a una delle più grandi e amate attrici del cinema italiano e internazionale, scomparsa cinquant’anni fa.

Nella giornata inaugurale, alle ore 19, la Sala Sinopoli dell’Auditorium ospiterà l’anteprima del film d’apertura, C’è ancora domani, esordio alla regia di Paola Cortellesi che salirà sul red carpet della Festa assieme al cast del film. Fra gli appuntamenti più importanti delle prime giornate di programmazione ci saranno le masterclass con il compositore Shigeru Umebayashi e l’attrice e regista Isabella Rossellini: entrambi incontreranno il pubblico e riceveranno il premio alla Carriera (rispettivamente il 18 ottobre alle 15.30 e il 20 ottobre alle 16). Per consultare il programma completo: www.romacinemafest.it. Biglietti online su https://romacinemafest.boxol.it.

TEATRO E DANZA

Prosegue fino al 23 novembre, al Teatro 7 Off di via Monte Senario 81 (III Municipio), la seconda edizione di Teatro Incontra… a cura di Alt Academy Produzioni, con la direzione artistica di Pino Strabioli affiancato da Giovanni Scifoni, che punta a portare il teatro fuori dal centro città, con diversi spettacoli di teatro e musica ma anche con laboratori culturali, artistici e musicali. Il 18 ottobre alle 21 va in scena Ho bisogno di sentire qualcuno che mi dica che sto bene, pièce scritta da Maria Teresa Berardelli e diretta da Giacomo Vezzani, in cui quattro donne (Elisa Di Eusanio, Giulia Galiani, Valentina Martino Ghiglia e Marta Nuti) si ritrovano a cena e si confrontano su quanto accaduto nelle loro vite nell’ultimo anno, ovvero dall’ultima volta che si sono viste. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti con prenotazione obbligatoria allo 06.4070056 e alla mail info@altacademy.it.

Fino al 24 novembre, presso la Biblioteca Arcipelago Auditorium (via Benedetto Croce 50) e il Centro Sociale Anziani Casale Ceribelli (viale Pico della Mirandola 36), è in programma Scena Pubblica – IN/OUT, la stagione culturale nel Municipio VIII di Roma a cura di TWAIN Centro Produzione Danza con la direzione artistica di Loredana Parrella: 28 appuntamenti a ingresso gratuito tra performances urbane, spettacoli per tutte le età di teatro, circo contemporaneo, musica e danza, incontri con gli artisti e laboratori per bambini. Un progetto dedicato alla cittadinanza, all’infanzia e alle famiglie, ai professionisti dello spettacolo e ai turisti, che porta nel quartiere della Montagnola una ricchissima proposta artistica. Il 20 ottobre alle 19 presso la Biblioteca Arcipelago Auditorium va in scena Roma Ribelle della compagnia Bartolini/Baronio, shotreading che racconta la storia ribelle della città eterna attraverso i suoi luoghi, un viaggio appassionato nella narrazione dei nostri anni fra racconti, libri, uomini e donne, eroi e ribelli; seguirà alle 20 Quattrochiacchiere, incontro nel corso del quale Tamara Bartolini e Michele Baronio incontreranno il pubblico per approfondire i temi affrontati nello spettacolo, condotti da Yoris Petrillo e Aleksandros Memetaj. Il 21 ottobre alle 16 ci si sposta al Centro Sociale Anziani Casale Ceribelli per Clap di Alice Bellini in arte Svenka, uno street show dove si incrociano acrobatica, verticalismo e hula hoop, tecnico, divertente e interattivo.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.

Fino al 29 ottobre a Villa Bonelli (via Camillo Montalcini 1), l’Associazione Culturale Zip_Zone d’Intersezione Positiva propone Bonelli Circus, festival di arte e spettacolo dal vivo per tutta la famiglia che per tre weekend consecutivi propone 16 spettacoli per tutta la famiglia con percorsi ludico formativi. Il secondo fine settimana vedrà in scena il 21 ottobre alle 16.30 Brutto!, spettacolo teatrale che vede sul palco Ferdinando Vaselli e Alessia Berardi, con le musiche dal vivo di Giufà Galati. Nato da una serie di laboratori sul tema dell’identità, prende spunto dalla favola del brutto anatroccolo di Andersen per sviluppare una drammaturgia autonoma. Il 22 ottobre alle 11 e alle 16.30, doppio appuntamento con lo spettacolo di teatro-circo Fly in the Street con Alessio Burini: sfere contact, buugeng led, basi musicali, presenza scenica a creare un’atmosfera coinvolgente e magica. Ingresso libero.

Le vie di Tor Pignattara, Centocelle, Pigneto e Quadraro, fino al 12 novembre, si trasformeranno in inediti palcoscenici con l’edizione autunnale de La Città Ideale, la manifestazione multidisciplinare a cura di A.S.A.P.Q. Performance, lirica, teatro, arti visive e molte altre incursioni artistiche abiteranno diversi luoghi “altri” della Capitale. Tra gli appuntamenti in programma, il 20 ottobre alle 19, nel Bar della Polisportiva di Villa De Sanctis (via dei Gordiani 5), prima data per Bar Campioni, il nuovo format che porta le storie dello sport in formato drammatizzato nei bar di quartiere. Protagonista sarà l’attore Ariele Vincenti che in questa giornata proporrà Ago, Capitano Silenzioso, dedicato alla storia di Agostino di Bartolomeo, storico capitano della Roma. Accesso gratuito con prenotazione obbligatoria su https://www.eventbrite.it.

Seven Cults propone fino al 28 novembre la II edizione di Tutti per il Teatro, il Teatro per tutti: 24 giornate di spettacolo dal vivo rivolte a un pubblico di tutte le età. L’intento è quello di raccontare la complessa verità del mondo rafforzando il valore politico e pubblico del teatro, ma anche di valorizzare la nuova drammaturgia e i linguaggi del contemporaneo. Questa settimana, nella Sala teatrale della Parrocchia S. Michele Arcangelo (via Monteprandone 67), va in scena il 21 e 22 ottobre Dialoghi con Trilussa: attraverso alcune delle più belle poesie del celebre poeta romano, Daniela Regnoli restituirà al pubblico uno spaccato della società del secolo scorso a cavallo delle due guerre che invita a riflettere sul nostro tempo e sulla società odierna. Un dialogo, più che un monologo, con lo stesso Trilussa che, con la sua ironia e la pungente satira, è riuscito a raccontare oltre cinquant’anni di cronaca italiana. Orari: sabato, ore 20; domenica, ore 18. Prenotazione consigliata alla mail sevencultsproduzione@gmail.com o su WhatsApp al 328.1437441.

In partenza il 21 ottobre Rome Live Arts, la manifestazione di prosa, musica, danza e circo proposta da Xenia con la direzione artistica di Gino Auriuso e Paolo Pasquini. Fino al 15 novembre nel quartiere Magliana, in piazza Fabrizio De André, spettacoli, concerti, danze e performance d’arte varia rivolti a un pubblico di ogni età. Il programma verrà inaugurato il 21 ottobre alle 16 da Ninetto Davoli, che incontrerà il pubblico in un dialogo con i due direttori artistici intorno alle origini delle borgate romane e allo sguardo con cui Pier Paolo Pasolini volle raccontarle. Con letture sceniche di Ottavia Orticello e Carlo Ricci. Accesso libero.

Nel Municipio X tornano le invasioni artistiche de Le città possibili 2023, seconda edizione della rassegna proposta dall’Associazione culturale Valdrada. Fino al 26 novembre, tanti spettacoli ma anche incontri e approfondimenti che, partendo dall’arte, toccheranno temi socio-culturali come il femminismo, l’ecosostenibilità, l’omofobia e le diseguaglianze. La manifestazione entrerà nel vivo il 22 ottobre alle 16.30, nel Parco X Giugno del Lido di Ostia (piazza Fiamme Gialle), con Flamenco en la calle, performance di danzatori e musici spontanea e improvvisata. Con Giorgia Celli, Alessandro Floridia e Pierfranco di Giuseppe. Ingresso libero.

Fino al 29 ottobre appuntamento a Corviale con La città che viene, il progetto a cura di Artestudio con la direzione di Riccardo Vannuccini che percorrerà il quartiere con tante attività artistiche e culturali: azioni sceniche non univoche, diverse, polifoniche proprio come la periferia, contraddittoria, complessa e a volte incoerente. Tra le iniziative in programma: Cane Pezzato propone tra via Mazzacurati e via Poggioverde i Matinée sull’erba nel corso dei quali il pubblico potrà assistere gratuitamente alla performance di teatro-danza Perchè gli alberi non parlano ispirata al libro di Carlo Sini che si concluderanno con la piantumazione di alcune piante nel giardino (questa settimana 18-19-20 ottobre dalle 11.30 alle 13.30; max 60 partecipanti, prenotazione obbligatoria a info.artestudio@libero.it). Il 18 ottobre dalle 11.15 alle 12.15 ultimo appuntamento al Centro Anziani Corviale (largo Emilio Quadrelli) con le Lezioni Spettacolo de Le Scarpe di Van Gogh che propongono grandi classici della letteratura e del teatro (partecipazione gratuita con iscrizione a info.artestudio@libero.it). Il 24 ottobre dalle 11.30 alle 13.30 Matinée sull’erba, performance di teatro-danza Il Ponte delle Scimmie a cura di Cane Pezzato sulla capacità di camminare su strade difficili, con piantumazione di alcune piante nel giardino tra via Mazzacurati e via Poggioverde (max 60 persone, partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria a info.artestudio@libero.it).

Fino al 26 novembre il palco del Centrale Preneste Teatro (via Alberto da Giussano 58) ospita YOU Three – The YOUng city, rassegna di teatro, danza, musica, circo e nuovi linguaggi del contemporaneo a cura di Ruotalibera Teatro con la direzione artistica di Tiziana Lucattini. Tra gli spettacoli in programma questa settimana, il 20 ottobre alle 21 il Collettivo Anti-Statico propone Supermarket di e con Sara Bertoglio e Valentina Versino: uno spettacolo di danza che vuole indagare a livello storico e culturale le motivazioni del conflitto di genere e del conflitto personale. Ingresso libero con prenotazione consigliata on line su https://centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi/ oppure con ingresso diretto il giorno dello spettacolo dalle 20.30, fino a esaurimento posti.

Al Parco di Forte Ardeatina (ingresso all’altezza di via di Grotta Perfetta 524) si conclude il 21 ottobre la II edizione di Circo Polo. Il Circo nel Parco a cura dell’A.S.D. Scuola Romana di Circo. Tra gli eventi in programma, a ingresso libero, prosegue fino al 19 ottobre Tutti in scena! Lab: dalle ore 16, laboratorio di circo, teatro e messa in scena, realizzato in collaborazione con l’associazione Euromar e il Teatro del Casale de Merode, con Guglielmo Bartoli e Andrea Papa. Il progetto si concluderà il 20 ottobre alle 17 con Tutti in scena! Show, spettacolo finale con tutti i partecipanti, in un’emozionante coreografia di gruppo (ingresso libero). Il 21 ottobre alle 21 da non perdere, in chiusura, il Gran Galà delle donne, spettacolo di circo contemporaneo che intende rendere omaggio a tutte le donne che con il loro talento, sacrificio e carattere anticonformista hanno contribuito alla crescita dell’arte circense. Sul palco, Flor Luludì, Milena Frantellizzi, Margherita Gasperini, Alice Bellini e Agnese Ricchi. Musica originale di Violet Monkey (biglietto € 10 presso la biglietteria della manifestazione).

Continua fino al 30 novembre la XII edizione di Agorà – Teatro e Musica alle Radici, il festival di teatro, musica, danza, circo e clownerie organizzato da Il NaufragarMèDolce, la compagnia fondata da Chiara Casarico e Tiziana Scrocca. Al Teatro del Lido di Ostia, il 20 ottobre alle 21 Casarico e Scrocca saranno protagoniste di Sit down Comedy, la risposta italiana alla moda anglosassone della Stand Up Comedy. Ingresso libero.

Prosegue fino al 26 novembre Periferica | Bast’Oggi Danzo, progetto del Balletto di Roma che intende creare innesti di danza urbana in spazi quotidiani ai margini e sui confini liminali di quartieri complessi e ad alta concentrazione urbana. Presso la Casa per ferie Severino Fabriani (via Don Carlo Gnocchi 70) il 21 ottobre dalle 10.30 alle 12.30 è in programma la tavola rotonda sul tema Danza senza limiti. Protagonisti urbani e nuovi linguaggi a cura di Carmela Piccione, una riflessione aperta, con ospiti del settore, su come sta cambiando l’universo di Tersicore oggi. Il 23 ottobre prende il via Oltremondi: fino al 28 ottobre, laboratorio con Alberto Longo e Valerio Longo per l’attivazione di sensorialità gestuali che possano potenziare il rapporto fisico tra danzatori e persone di provenienze e formazioni differenti (dalle 15 alle 18). Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, previa prenotazione sul sito www.ballettodiroma.com o ai numeri 06.64463194 – 06.90375236.

Sarà una settimana dedicata alla danza quella in arrivo per la XXXVIII edizione del Romaeuropa Festival con la direzione generale e artistica di Fabrizio Grifasi. Al Teatro Argentina il 18 e 19 ottobre alle 20 il samoano-neozelandese Lemi Ponifasio, con la compagnia MAU, presenta il suo spettacolo Time Between Ashes and Roses. Un’utopia in bilico tra ideale e realtà, vita e morte, bellezza e malizia, libertà e controllo, amore e odio, eternamente sospesa all’ombra degli archetipi divini che perlustrano la natura della vita umana sulla Terra.

Sarà il palco del Mattatoio a ospitare il 19 ottobre alle 21, Never 21, un omaggio del coreografo Smail Kanouté alle giovani vittime della violenza armata nei quartieri poveri e discriminati di città come New York, Rio de Janeiro o Johannesburg. Il numero 21 diventa un simbolo maledetto che rappresenta l’impossibilità di veder crescere giovani nella pienezza della loro esistenza. Kanoutè costruisce la sua coreografia a partire dalle testimonianze delle famiglie delle vittime, trascrivendo le loro parole sui corpi dei danzatori come segni di un nuovo sciamanesimo urbano. Alle 22 va in scena la performance firmata da Diego Tortelli Body into the fight, parte del progetto Dis.abile | Iper.abile, lavoro sulla disabilità come occasione per esprimere nuove forme di virtuosismo ed estetiche non canoniche (gratuito con prenotazione obbligatoria su https://www.eventbrite.it).

Il 20 ottobre alle 19 sarà sempre il Mattatoio a ospitare l’incontro a ingresso gratuito Le parole di Ada per la danza, un omaggio ad Ada d’Adamo, intellettuale – danzatrice, studiosa e scrittrice, vincitrice di diversi premi letterari tra cui il Premio Strega 2023 col suo romanzo “Come d’Aria” (Elliot, 2023) – recentemente scomparsa, che ha fatto della danza non solo un oggetto di studio o materia di lavoro, ma una vera e propria prospettiva di osservazione del mondo. Interverranno Gaia Clotilde Chernetich e Francesca Manica.

Saranno gli italiani Ginevra Panzetti ed Enrico Ticconi ad aprire alle ore 19 la serata del 21 ottobre con Insel, pièce per quattro performer (Sissj Bassani, Efthimios Moschopoulos, Aleksandra Petrushevska, Julia Plawgo) incentrata sul concetto di isola. Da Robinson Crusoe a Shakespeare passando per le ricerche del geografo e storico Jared Diamond, lo spettacolo costruisce uno spazio fittizio di isola deserta ed esplora il personaggio del naufrago o dell’esiliato, il senso di un’isola, la sua geografia emotiva, spirituale e fisica. Alle ore 20, Daniel Mariblanca porta in scena 71BODIES 1DANCE, pièce in bilico tra scrittura coreografica e arti visive con 71 corpi, 71 storie e altrettanti minuti di danza. Un progetto sviluppato a partire da storie reali raccolte tra la Scandinavia (lo spettacolo è presentato con il patrocinio dell’Ambasciata di Norvegia) e il continente europeo. La scena è uno spazio volto ad accogliere le emozioni radicate nel corpo, le forze che lo muovono, le sue vulnerabilità, la sua continua ricerca di poesia e bellezza.

Il 22 ottobre alle 17, sempre al Mattatoio, va in scena il lavoro di Alessandro Marzotto Levy dal titolo Irene. Uno spettacolo sulla perdita che attraversa lo spazio creato dalla mancanza. Il corpo sente, rivela, stabilisce un contatto con l’assenza che attraverso la danza torna presente, nel tentativo di relazionarsi con l’invisibile, di affrontare il tempo. Alle 19 Romaeuropa ospita la serata finale di premiazione del bando DNAppunti coreografici 2023, un progetto di sostegno per giovani coreografi italiani under35. Nel corso dell’appuntamento verranno presentati i quattro progetti vincitori: Passing Through di Lucrezia C. Gabrieli, Eat Me di Giorgia Lolli, In Perpetual Blooming, Despite The Gods di Maya Oliva, Le Baccanti fare schifo con Gloria di Giulio Santolini.

Tranne dove diversamente indicato, biglietti online su https://romaeuropa.vivaticket.it.

Nell’ambito della nuova stagione di spettacoli ed eventi a cura della Fondazione Teatro di Roma, al Teatro Torlonia fino al 22 ottobre va in scena Molto rumore per nulla, ovvero Tante pene per una cosetta da niente di William Shakespeare, nella traduzione e adattamento di Tommaso Capodanno (che firma anche la regia) e Matilde D’Accardi. Con i giovani attori Nicolò Ayroldi, Greta Bendinelli, Giuseppe Benvegna, Roberta Catanese, Irene Ciani, Renato Civello, Chiara Davolio, Eugenia Faustini, Carlo Golinelli, Francesco Maruccia, Arianna Serrao, Sara Setti, Martina Tinnirello. In questa brillante commedia, tra artifici, inganni, fraintendimenti e doppi sensi sessuali, Shakespeare presenta due storie parallele, una a far da contrappunto all’altra: quella di Claudio ed Ero e quella di Beatrice e Benedetto. Spettacoli: mercoledì e sabato ore 20, giovedì ore 19, venerdì ore 10.30, domenica ore 18.

Al Teatro India proseguono invece fino al 22 ottobre le repliche dello spettacolo Benvenute stelle scritto e diretto da Eleonora Danco anche sul palco con Federico Majorana. Una drammaturgia ispirata alla vita dei ragazzi nelle periferie delle grandi città che, attraverso un linguaggio tragicomico, coglie l’aspetto intimo dell’individuo, la famiglia, l’educazione ricevuta, l’infanzia e la vita adulta. Spettacoli alle ore 21; domenica alle ore 19.

Per entrambi gli spettacoli, biglietti online su https://teatrodiroma.vivaticket.it.

Al Teatro Tor Bella Monaca, in Sala Grande, il 18 ottobre alle 21, in scena Monologhi + “Le Metamorfosi” di Ovidio: una serie di monologhi (Molière, Tiziano Terzani, Shakespeare e tanti altri) che si intersecano con i miti di Ovidio. Regia di Francesco A. Latini; in scena Paola Urbani, Giulia Tiberia, Lucia Pace, Larissa Trifan, Elena Fiorenza, Flavia Solomon, Leonardo Fedele, Vittoria Lardino, Rebecca Cesare, Antonella Carlini, Anna Maria Mari, Maura Zolea, Caterina Raimondi, Soana Pietracatella, Antonio Gisonna e Giuseppina Peller.

In Sala Piccola, invece, dal 19 al 21 ottobre alle 21, Paolo Giovannucci porta in scena Rollato, la storia di un uomo che cerca di capire le ragioni che lo hanno portato a schivare il mondo, a non diventare padre o marito, a non pretendere il successo. Il 24 ottobre alle 21 (e poi in replica fino al 27 ottobre) debutta L’asino di Jon Jesper Halle, nella traduzione italiana di Maria Sand, per la regia di Gianluca Iumiento e con Anna Paola Vellaccio e Stefano Sabelli e le canzoni dal vivo di Arianna Sannino. Critico nei confronti di una claustrofobica e perbenista società norvegese, lo spettacolo descrive il sentimento di sentirsi intrappolati dalla vita, dal passato, oppressi da una società conformista.

Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

Al Teatro del Lido di Ostia, per il Progetto Pasolini, il 22 ottobre alle 17 i giovani autori e interpreti dell’Accademia Nazionale di Danza portano in scena A Pier Paolo Pasolini, e per noi, uno spettacolo multidisciplinare che rende omaggio al regista e scrittore attraverso danza, teatro, musica e letture. Ideazione e coordinamento di Sandra Fuciarelli, con musiche originali eseguite dal vivo da Giorgina Tramontozzi. A seguire, si terrà Pasolini è vivo, poetry slam a cura di Viola Margaglio, che vedrà quattro poeti sfidarsi a colpi di versi in una commemorazione “desacralizzata” con al centro i temi più attuali del grande intellettuale. Partecipano Claudia Salvatore, Benedetta Badaracco, Leonardo Scrima e Matteo Di Genova. Ingresso gratuito e libero fino a esaurimento posti.

Gli eventi serali sono anticipati la mattina alle 10 da un flash mob che si terrà al Parco Letterario Pasolini (CHM Lipu Ostia), in cui verrà reso omaggio all’artista con frammenti coreutici e letterari tratti dall’evento previsto in serata al teatro.

MUSICA

Fino al 29 novembre l’Associazione Culturale Trousse Aps propone nel VI Municipio il Forum Popolare della Musica, progetto con la direzione artistica di Giorgio Granito, la consulenza musicale di Claudio Rizzo, la direzione organizzativa di Francesco Tanda, e la collaborazione del Dipartimento di Lettere dell’Università di Roma Tor Vergata. In programma concerti e masterclass che vedranno coinvolti grandi musicisti del panorama artistico nazionale, ma anche un laboratorio teatrale integrato con spettacolo conclusivo e presentazioni di libri. Questi gli appuntamenti della settimana: il 18 ottobre alle 16 nell’Auditorium “Ennio Morricone” di Tor Vergata (via Columbia 1), Master Class sulla canzone d’autore italiana con Simone Cristicchi. Il 20 ottobre alle 21 ci si sposta al Parco della Pace (via Vico Viganò) per il concerto di Ambrogio Sparagna e l’Orchestra popolare italiana, cultori delle musiche salentine e straordinari interpreti della pizzica; stesso palco, il 21 ottobre sempre alle 18, per Sonorità Multietniche, concerto dell’Orchestra di Torpignattara che, con Pino Pecorelli, Domenico Coduto e Daniele Cortese, porteranno al pubblico uno spettacolo ricco di suoni provenienti dal sud del mondo; sempre al Parco della Pace alle 18, il 22 ottobre appuntamento con Sanremo Rock che vedrà protagonisti Maurizio Solieri e quattro giovani band rock del territorio. Ingresso libero.

Prende il via il 19 ottobre, al Teatro del Lido di Ostia, la XXVI edizione di Una striscia di terra feconda, il festival franco-italiano di jazz e musiche improvvisate proposto dal Teatro dell’Ascolto, con la direzione artistica di Paolo Damiani, Armand Meignan e Roberto Catucci. Uno spazio di creazione e diffusione musicale, con produzioni originali, prime nazionali, commissioni di nuove composizioni, residenze d’artista, spazio per giovani talenti, valorizzati grazie anche al prestigioso Premio Siae e alle collaborazioni con le Associazioni Nazionali I-Jazz, MidJ, IJVAS e con la rete francese di festival AJC. Ad aprire la manifestazione il 19 ottobre alle 19 sarà Barbara, spettacolo gratuito dedicato alla cantautrice e pianista francese, attiva tra gli anni ‘60 e ‘90. Una produzione originale con David Riondino (voce narrante), Sara Jane Ceccarelli (voce), Christian Pabst (pianoforte) e Paolo Ceccarelli (chitarra).

Stesso palco il 24 ottobre alle 19 per il concerto in prima nazionale di WEAVE4, collettivo franco-italiano che riunisce due generazioni di artisti di livello mondiale e collaboratori di lunga data. Ciascuno dei componenti scrive per il collettivo, con il vincolo di un intreccio sapientemente organizzato di suoni e tessiture che si trasformano organicamente attraverso la pratica dell’improvvisazione. Sul palco: Benoit Delbecq (pianoforte), Steve Arguelles (batteria), Francesco Bigoni (sassofono tenore, clarinetto), Francesco Diodati (chitarra). Biglietti su https://www.ticketone.it e presso il botteghino del teatro.

Torna la grande musica targata Sound&Image che, dopo il successo della kermesse ospitata al Parco del Celio, si sposta nel VI Municipio con Tor Bella Monk – Jazz senza confini. Una rassegna jazz innovativa, uno spazio di interazione artistica, narrativa e ricreativa. Un interessante programma con tanti artisti di livello nazionale e internazionale, che rappresentano le più diverse sfumature ed evoluzioni del jazz contemporaneo, ma anche il sound più classico. Il 20 ottobre alle ore 12 a salire sul palco dell’Auditorium “Ennio Morricone” dell’Università di Tor Vergata (via Columbia 1) sarà il chitarrista Francesco Bruno con il suo Jazzista songwriter suona Morricone. Ad affiancarlo al pianoforte ci sarà Pierpaolo Principato. Il 21 ottobre, alla stessa ora, appuntamento con lo spettacolo di Giulio Todrani dal titolo Una famiglia in musica. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria alla mail prenotazioni.alexanderplatz@gmail.com e al 349.9770309.

Presso il Centro Sociale Anziani Casale Ceribelli (viale Pico della Mirandola 36), per Scena Pubblica – IN/OUT, la stagione culturale nel Municipio VIII di Roma a cura di TWAIN Centro Produzione Danza, il 21 ottobre alle 17 concerto per violino solo di Tullia Romagnoli, giovane violinista romana specializzata in violino acustico ed elettrico, che eseguirà brani dal classical jazz al rhytm&blues, fino alla musica folk. A seguire, Yoris Petrillo, Aleksandros Memetaj e Alice Bellini dialogheranno con l’artista nel corso dell’incontro Quattrochiacchiere. Ingresso libero.

Presso la Chiesa di San Giuliano Martire (via Cassia 1036), appuntamento fino al 30 novembre con L’Accademia degli Sfaccendati al Teatro Patologico, il progetto di Coop Art che punta a diffondere la conoscenza della cultura musicale in tutte le sue sfaccettature con una particolare attenzione al pubblico dei più giovani. Il 21 ottobre alle 19.30 l’Orchestra dell’Accademia degli Sfaccendati diretta da Simone Genuini proporrà musiche di Wolfgang Amadeus Mozart (Sinfonia Concertante in mi bemolle minore K364 per violino, viola e orchestra) e Frederic Chopin (Concerto n.2 in fa minore per pianoforte e orchestra op.21). Arricchiranno la formazione orchestrale, Giulia Loperfido (pianoforte), Gloria Santarelli (violino) e Matteo Rocchi (viola). Ingresso libero.

Al Centrale Preneste Teatro (via Alberto da Giussano 58), per YOU Three – The YOUng city, rassegna di teatro, danza, musica, circo e nuovi linguaggi del contemporaneo a cura di Ruotalibera Teatro, il 21 ottobre alle 21 gli Okiees & Pippo Delbono propongono Rageen Vol. 1, un progetto transmediale che mette in dialogo più linguaggi artistici con Andrea Rabbito (voce, chitarra), Adriano Murania (violino), Gian Marco Castro (tastiere, elettronica), Mauro Melis (title design), con la partecipazione delle voci di Serena Anzaldi e di Pippo Delbono. Ingresso libero con prenotazione consigliata on line su https://centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi/ oppure con ingresso diretto il giorno dello spettacolo dalle 20.30, fino a esaurimento posti.

Nell’ambito di Bonelli Circus, il festival di arte e spettacolo proposto dall’Associazione Culturale Zip_Zone d’Intersezione Positiva, a Villa Bonelli (via Camillo Montalcini 1) è in programma il 21 ottobre alle 19 con Beat Hug, evento di musica elettronica jungle a cura di Arianna Del Grosso, con vinili, consolle, set dal vivo, Dj e musicisti che condivideranno con il pubblico il proprio universo musicale. Il 22 ottobre alle 18 è la volta di Tarsia, cantautrice la cui musica è un crossover tra diversi generi musicali, caratterizzato principalmente da sonorità mediterranee con influenze funky, soul, pop e jazz. Ingresso libero.

In La Città Ideale, la manifestazione multidisciplinare a cura di A.S.A.P.Q., protagonista sarà anche la musica il 22 ottobre con Cento Voci, giornata dedicata al canto corale a cappella. Presso il Bar Polisportiva di Villa De Sanctis (via dei Gordiani 5), si partirà alle 17 con il laboratorio di circle singing per amatori a cura di Gabriele D’Angelo; il pomeriggio proseguirà con tre concerti dalle 18 dei cori a cappella più interessanti del Lazio, I Notevolmente, Vocal Oddity e Le Mani Avanti. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria su https://www.eventbrite.it.

Il 21 ottobre alle 13, al Parco di Forte Ardeatina (ingresso all’altezza di via di Grotta Perfetta 524) nell’ambito di Circo Polo. Il Circo nel Parco a cura dell’A.S.D. Scuola Romana di Circo, appuntamento con Musica nel parco, la rassegna di concerti dal vivo di artiste donne in acustico curata da Female Cut e LF Booking. Questa settimana, protagonista sarà la cantautrice indie-folk Raele. Ingresso libero.

Per la XII edizione di Agorà – Teatro e Musica alle Radici, il festival di teatro, musica, danza, circo e clownerie organizzato da Il NaufragarMèDolce, appuntamento al Parco Andrea Campagna (via Filippo Meda) il 21 ottobre alle 17 con L’amore medico. Chiara Casarico e Tiziana Scrocca, affiancate dai loro allievi, propongono uno spettacolo comico musicale in cui a farla da padrone saranno brani celebri della musica pop italiana e internazionale, mescolando al pop arie della musica classica: da Battisti a Mina, da Bizet agli Abba, passando per Bennato, Ravel e Mozart. Ingresso libero.

Prosegue fino al 27 ottobre la XVI edizione del Roma Festival Barocco, la kermesse a cura di Festina Lente che porta in diversi luoghi del XV Municipio la musica romana inedita o poco conosciuta del XVII e XVIII secolo. Il 20 ottobre alle 19, presso la Chiesa di S. Andrea Apostolo (via Cassia 710), si inseriscono nell’ambito del genere sacro, ma nella varietà delle composizioni para-liturgiche, le “Cantate Spirituali” di Alessandro Stradella presentate dal baritono Mauro Borgioni e dall’Ensemble Seicento Stravagante nel programma Roma Sacra. Le cantate di Alessandro Stradella. Ingresso libero.

Nella Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, torna per il primo dei suoi tre concerti di stagione, Jakub Hrůša, Direttore Ospite Principale dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia che, nel concerto in programma il 19 ottobre alle 19.30 (repliche il 20 ottobre alle 20.30 e il 21 ottobre alle 18), dirigerà Orchestra e Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia in La sposa dello spettro di Antonin Dvořák. Protagonista dell’opera sarà il celebre soprano statunitense Corinne Winters, che ha appena debuttato con i Berliner Philharmoniker, affiancata dal tenore Richard Samek e dal baritono Roman Hoza. Anche la prima parte del programma è dedicata a un compositore ceco, conterraneo del direttore: apriranno la serata, infatti, l’Ouverture e le Danze tratte dall’opera comica La sposa venduta di Smetana. Biglietti online su https://www.ticketone.it.

In settimana, a Casa del Jazz, la Fondazione Musica per Roma propone: il 20 ottobre il live della talentuosa Sade Mangiaracina (cantante, compositrice e arrangiatrice) che in trio con Marco Bardoscia (contrabbasso) e Gianluca Brugnano (batteria) presenta il suo terzo disco, Prayers. A seguire, il 21 ottobre, l’omaggio del sassofonista Vittorio Cuculo & The Trio ’93 alla memoria di Massimo Urbani, leggendario sassofonista romano prematuramente scomparso trent’anni fa; per l’occasione saranno gli stessi musicisti dell’ultima band di Urbani a ritrovarsi in questo live, Gegè Munari alla batteria, Dario Rosciglione al contrabbasso e Andrea Beneventano al pianoforte. All’incontro parteciperanno anche i sassofonisti Stefano di Battista e Maurizio Urbani.

Il 22 ottobre protagonista sarà il batterista Roberto Pistolesi che, accompagnato da Roberto Tarenzi (piano), Vittorio Solimene (tastiere e sintetizzatori) e Simone Sansonetti (chitarra), presenterà una narrazione sonora che attraversa jazz moderno, rock progressivo e musica elettronica. A salire sul palco, invece, il 23 ottobre sarà il giovane sassofonista Immanuel Wilkins in quartetto con Micah Thomas, Daryl Johns e Kweku Sumbry.

Inoltre, il 22 ottobre alle 11, per il ciclo di conversazioni Otto passi avanti, a cura di Marcello Piras, si parlerà del grande Astor Piazzolla, attraverso immagini, musica e filmati, mentre il 24 ottobre alle 21, per il ciclo di incontri Si scrive Jazz, si legge donna a cura di Gerlando Gatto, saranno ospiti le jazziste Cettina Donato e Miriam Fornari.

Inizio concerti ore 21. Biglietti online, per concerti e incontri, su https://www.ticketone.it.

Al Teatro Costanzi, per l’ultimo appuntamento della stagione concertistica 2022-23 del Teatro dell’Opera di Roma, il 20 ottobre alle 20 nel concerto I tre controtenori con Carlo Vistoli, Raffaele Pe e Aryeh Nussbaum Cohen, diretti insieme all’ Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma dal M° Rinaldo Alessandrini, verranno proposte musiche di Georg Friedrich Händel, Antonio Vivaldi, Nicola Porpora e Christoph Willibald Gluck.

Biglietti online su https://www.ticketone.it.

Al Teatro del Lido di Ostia, il 21 ottobre alle 19, concerto del Neos Saxophone Ensemble, un doppio quartetto di sassofoni per un repertorio eclettico che spazia dalla musica barocca al jazz, passando per il tango, fino ad arrivare a composizioni originali contemporanee. Verranno eseguite musiche di Vivaldi, Mozart, Piazzolla, Morricone, Iturralde, Piovani, Corea, Idelsohn. La direzione e gli arrangiamenti sono di Daniele Caporaso. Interpreti: Dario Volante e Stefano Nanni (sax soprano), Roberto Guadagno e Simone Vecciarelli (sax contralto), Marcos Palombo e Michael Morelli (sax tenore), Armando Noce e Matteo di Prospero (sax baritono). Biglietti online su https://www.vivaticket.com

Appuntamento al Teatro Villa Pamphilj, il 22 ottobre alle 11.30, per il quarto e ultimo incontro-spettacolo della rassegna Racconti sonori: una matinée di parole e musica in forma totalmente acustica all’interno del parco, un viaggio che unisce le parole di grandi autori a brani tratti dalle varie tradizioni del Mediterraneo, di Roma e della canzone d’autore. In Ostinatamente mediterranei verrà reso omaggio a poeti e autori che hanno raccontato il fascino, la bellezza e la sofferenza nel Mare Nostrum. A interpretarli musicalmente, Stefano Saletti e Gabriella Aiello, mentre le letture saranno affidate a Veronica Toscanelli. È possibile ritirare il biglietto 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.

ARTE

A largo Bartolomeo Perestrello, per La Città Ideale, l’edizione autunnale della rassegna multidisciplinare a cura di A.S.A.P.Q., il 21 ottobre primo giorno per Muro Ideale, progetto articolato in vari appuntamenti finalizzato alla costruzione di un muro al centro della piazza realizzato con materiali riciclati. La superficie del muro ospiterà laboratori, azioni creative e interventi artistici, fino al momento della sua distruzione, il 12 novembre, e la sua trasformazione in oggetti di uso comune a opera della cittadinanza. Questi i primi appuntamenti: il 21 ottobre alle 17, La Prima Mano, azione performativa collettiva di avvio dell’opera; il 22 ottobre alle 11, Muretto, laboratorio creativo per interventi sul Muro Ideale con Valeria Deli. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria su https://www.eventbrite.it.

Al MACRO sono attualmente in corso e visitabili le mostre: Barrikadenwetter. Atti visivi dell’insurrezione, a cura di Arsenale Institute di Venezia, che esplora il concetto e l’iconografia della barricata dalle sue origini tardo-rinascimentali fino ai giorni nostri, attraversandone le connessioni storiche con le radici dell’avanguardia del XX secolo; l’installazione Autonomiart Epoverarchizo Omemphisuperst Udioperaismo, a cura dello studio olandese di graphic design Experimental Jetset, che tra i suoi temi di ricerca indaga il rapporto tra segno e città, analizzando il “design radicale” e i rapporti intercorsi tra avanguardie e sinistra italiana tra gli anni Sessanta e Settanta; in Profondità di campo, l’architetto-artista russo Alexander Brodsky trasforma lo spazio espositivo in un paesaggio che riflette gli ambienti immaginifici che caratterizzano le sue architetture di carta (queste tre mostre sono ospitate fino al 18 febbraio 2024). In Hear Alvin Here il musicista e compositore statunitense Alvin Curran (Providence, Rhode Island, 1938) ripercorre, invece, oltre cinquanta anni della sua ricerca musicale e delle sue svariate collaborazioni, raccontando anche il rapporto con la città di Roma, in cui vive e lavora dal 1965 (visitabile fino al 17 marzo 2024).

Sono state prorogate e proseguono fino al 14 gennaio le due mostre Vicolo della Penitenza 11/A curata da Janice Guy e The Bidet and the Jar del duo artistico franco-britannico composto da Daniel Dewar e Grégory Gicquel. Tutte le esposizioni sono a ingresso gratuito e visitabili dal martedì al venerdì ore 12-19; sabato e domenica ore 10-19. Ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura.

Al Palazzo delle Esposizioni, promosse dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e dall’Azienda Speciale Palaexpo, sono visitabili fino al 28 gennaio 2024, due importanti mostre. La retrospettiva Don McCullin a Roma, dedicata al celebre fotografo britannico Don McCullin, presenta in maniera esaustiva le diverse fasi del suo lavoro, sino alle fotografie più recenti nelle quali, in una sorprendente visione d’insieme, l’autore sintetizza le sue esperienze più radicali. Curata da Simon Baker, in collaborazione con Don McCullin e Tim Jefferies e con l’assistenza di Catherine Fairweather, Jeanne Grouet, Lachlann Forbes.

La mostra Boris Mikhailov: Ukrainian Diary è dedicata, invece, all’artista ucraino Boris Mikhailov (nato nel 1938 a Kharkiv). Considerato uno dei più influenti artisti contemporanei dell’Europa dell’Est, da oltre 50 anni sviluppa un corpus di lavori fotografici sperimentali che esplorano temi sociali e politici, come i tumultuosi cambiamenti che hanno accompagnato il crollo dell’Unione Sovietica e le disastrose conseguenze della sua dissoluzione.

Entrambe le mostre sono visitabili dal martedì alla domenica ore 10-20, ultimo ingresso un’ora prima. Biglietti online su https://www.coopculture.it.

Nell’ambito delle iniziative promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali si segnala l’apertura al pubblico di tre nuove mostre. Al Museo dell’Ara Pacis, dal 18 ottobre 2023 e fino al 10 marzo 2024, l’esposizione Helmut Newton. Legacy dedicata a uno dei fotografi più amati di tutti i tempi, in occasione dei 100 anni dalla sua nascita. In mostra circa 250 fotografie, oltre a riviste e documenti che testimoniano l’unicità, lo stile e il lato provocatorio del suo lavoro.

Al Museo di Roma a Palazzo Braschi, nell’ambito di QUOTIDIANA, il programma espositivo sull’arte italiana contemporanea promosso dalla Quadriennale di Roma, dal 20 ottobre al 19 novembre 2023, per la sezione Portfolio, la mostra della giovane artista Federica Francesconi con il dittico monocromo di grandi dimensioni Clickbait (2022).

Al Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, dal 21 ottobre 2023 al 21 gennaio 2024, la mostra El Dorado a cura di Alessandra Mammì che indaga la figurazione a “fondo oro” nelle opere di artisti italiani contemporanei come Renata Boero, Paolo Canevari, Valerio D’Angelo, Gianni Dessì, Rä di Martino, Flavio Favelli, Sabina Mirri, Elisa Montessori, Luigi Ontani e Alfredo Pirri.

Per la rassegna Libri al Museo, che ospita in varie sedi museali la presentazione di pubblicazioni dedicate alla storia dell’arte, alla museologia e ai beni culturali, il 19 ottobre alle 18, presso la Galleria d’Arte Moderna di via Crispi, per il quarto appuntamento in programma verrà presentato il volume Parole, voci, corpi tra arte concettuale e performance. Conferenze, discussioni, lezioni come pratiche artistiche in Italia di Francesca Gallo (Mimesis, 2022). Interverranno: Ilaria Miarelli Mariani (Direttrice della Direzione Musei Civici della Sovrintendenza Capitolina), Laura Iamurri, (Università Roma Tre) e Carlotta Sylos Calò (Università Tor Vergata). Sarà presente l’autrice. Il 20 ottobre alle 17.30 presso la Sala Pietro da Cortona nei Musei Capitolini, per la stessa rassegna verranno invece presentati i due volumi, pubblicati da Campisano editore, Ed in vano l’ho cercate in terra. Guido Reni teorico del bello ideale di Stefano Pierguidi e Humanista delle tele. Guido Reni pittore dei poeti di Giulia Iseppi e Beatrice Tomei. Interverranno: Ilaria Miarelli Mariani, David García Cueto (Museo Nacional del Prado), Raffaella Morselli (Università degli Studi di Teramo) ed Emilio Russo (Sapienza Università di Roma). Saranno presenti gli autori. Gli appuntamenti sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

In settimana sono molti gli appuntamenti proposti da Patrimonio in Comune, il programma rivolto a tutti, per conoscere attraverso visite, itinerari e incontri, il patrimonio culturale della città. Per il ciclo di conferenze Le Ville raccontano, finalizzato a far conoscere il patrimonio delle ville e dei parchi della città, il 18 ottobre alle 11, presso il Museo Pietro Canonica in Villa Borghese, a cura di Carla Scicchitano, si terrà la visita guidata I viaggi in Oriente dello scultore Pietro Canonica. Ingresso gratuito con prenotazione consigliata.

Per Archeologia in Comune, ciclo di visite guidate e aperture straordinarie, il 18 ottobre alle 14.30, a cura di Stefania Pergola si terrà la visita guidata all’area archeologica del Teatro di Marcello (appuntamento: via del Teatro di Marcello, ingresso area archeologica). Il 22 ottobre alle 11.30 Carla Termini guiderà la visita Il trionfo dell’acqua: il ninfeo di Alessandro Severo all’Esquilino, il grandioso e scenografico ninfeo fatto edificare dall’imperatore Alessandro Severo, del quale rimangono oggi solo imponenti resti. (Appuntamento: piazza Vittorio Emanuele, ingresso lato Via Carlo Alberto del giardino Nicola Calipari). Il 24 ottobre alle 15.15, a cura di Sergio Palladino, è prevista una visita al Colombario di Pomponius Hylas, il sepolcro che prende il nome dal liberto Pomponius Hylas, qui sepolto. Scoperto nel 1831 dal marchese Pietro Campana, il monumento conserva un ricco apparato figurativo, composto da affreschi e stucchi raffinatissimi. (Appuntamento: via di Porta Latina 10, all’interno del Parco degli Scipioni).

Il Planetario di Roma, in occasione del Centenario dei Planetari (il primo planetario moderno fu infatti inventato in Germania il 21 ottobre 1923), aderisce alle celebrazioni internazionali di questa ricorrenza con due appuntamenti gratuiti aperti a tutti, il primo dei quali si terrà il 21 ottobre alle 17. Durante l’evento, intitolato Una dorata cupola di stelle, verranno presentate le attività previste per le celebrazioni, e si effettuerà un collegamento in streaming con l’evento internazionale di apertura del centenario, che si svolgerà in contemporanea a Jena e Monaco, in Germania. Uno spettacolo, realizzato per l’occasione dagli astronomi del Planetario (Gabriele Catanzaro e Stefano Giovanardi), rievocherà inoltre la centenaria storia dei planetari e dei loro predecessori. (Ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili). In settimana prosegue invece la programmazione ordinaria con diversi spettacoli astronomici. Per il pubblico adulto: il nuovo spettacolo Interstellari – il viaggio delle sonde Voyager (22 ottobre alle 11); e poi ancora La Notte Stellata (21 ottobre alle 12 e 22 ottobre alle 17); Ritorno alla Stelle (18, 19 e 20 ottobre alle 17 e alle 18; 21 ottobre alle 11; 22 ottobre alle 16 e alle 18; 24 ottobre alle 17 e alle 18); Space Opera (18, 19, 20 e 24 ottobre alle 16; 21 e 22 ottobre alle 10). Acquisto biglietti online su https://museiincomuneroma.vivaticket.it.

Per tutti gli eventi, visite e incontri, info e prenotazioni allo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9.00-19.00). www.museiincomuneroma.it; www.sovraintendenzaroma.it.

INCROCI ARTISTICI

A Corviale per La città che viene, il progetto a cura di Artestudio con la direzione di Riccardo Vannuccini, tra le attività in programma prosegue il Caffè sospeso, caffè offerto dai performer di Cimitero Bottiglie ai passanti, declamando alcuni poeti italiani da Pasolini a Bertolucci, da Magrelli a Penna (questa settimana, 18-22-24 ottobre dalle 10 alle 11 presso il Bar Il Chiosco via Mazzacurati; partecipazione gratuita). Continuano, inoltre, le azioni urbane nel quartiere dedicate alla relazione fra corpo umano ed edificio, fra arte scenica dal vivo e urbanizzazione, come Urban 958 (questa settimana 19-20-21 ottobre dalle 15 alle 16) tra i 958 metri del “serpentone” a cura di Yoko Akiko con Le Scarpe di Van Gogh (via Mazzacurati – via Poggioverde; partecipazione gratuita). Il 18 e 24 ottobre, con partenza alle 15 da via Mazzacurati 89) due nuovi appuntamenti per la Visita guidata scenica che vede la partecipazione degli esperti del Laboratorio Corviale nel quartiere con accompagnamento di artista (max 12 persone, prenotazione obbligatoria a info.artestudio@libero.it).

Prosegue fino al 18 novembre il Festival delle passeggiate – solo camminando torneremo ad innamorarci, la manifestazione proposta da Dominio Pubblico che abiterà tre quartieri dell’VIII Municipio: Valco San Paolo, Montagnola e Tor Marancia, da un’idea di Tiziano Panici e della poetessa e cantautrice Giulia Ananìa. Prendono il via nel weekend le passeggiate performative itineranti guidate proprio dall’attore e regista Tiziano Panici e da Giulia Ananìa, insieme a tanti ospiti e seguite dal radio podcast itinerante Ticket to Read – Speciale Passeggiate condotto da Margherita Schirmacher. Si parte il 20 ottobre con Il mare nel cortile: un percorso che si snoderà all’interno del Museo Condominiale di Tor Marancia, e che sarà in parte dedicato ad Agostino Di Bartolomei, indimenticato Capitano della Roma, cresciuto nella borgata. Ospite sarà Ariele Vincenti, attore poliedrico e grande narratore di biografie (partenza alle 17 dal Parco della Torre in viale di Tor Marancia 29). Si prosegue il 21 ottobre con L’arte dei tramonti: nel quartiere di Valco San Paolo si parlerà di lotta politica, cultura omosessuale e diritti degli individui con la speciale collaborazione della cantautrice Diana Tejera (partenza alle 17 da largo Beato Placido Riccardi, di fronte alla fermata Metro B – Basilica San Paolo). Il 22 ottobre è la volta de La resistenza della memoria, passeggiata performativa che, in compagnia della cantautrice Lavinia Mancusi, farà rivivere l’importanza del ricordo e della memoria nel quartiere della Montagnola, dove ogni angolo di strada racconta la resistenza civile che ha tentato di arginare l’invasione tedesca, combattendo una sanguinosa battaglia nel ’43 (partenza alle ore 11 da piazza Caduti della Montagnola). Gratuito con prenotazione alla mail prenotazioni@dominiopubblicoteatro.it.

Il 19 ottobre, infine, dalle 17 alle 19 in via Benedetto Croce 50, ultimo appuntamento di Strade aperte, laboratorio di storytelling e raccolta delle storie degli abitanti dei diversi quartieri, dedicato a ragazze e ragazzi Under25, i quali hanno formato un gruppo di lavoro che si riunisce una volta a settimana. L’attività si svolge con la consulenza di Irene Ranaldi dell’Associazione Ottavo Colle, sociologa urbana da sempre attenta a fenomeni di gentrificazione e rapporto di bilanciamento territoriale tra centro e periferia. Ingresso libero.

Al via al Teatro Argentina, la prima edizione di Quando la Scienza fa spettacolo: lo spazio. Incontri tra Scienza e Poesia, la nuova rassegna divulgativa dedicata allo spazio, a cura di Orsetta Gregoretti e Silvia Mattoni con la regia di Lisa Ferlazzo Natoli, in cui scienziati e astronomi, coadiuvati da artisti, guidano gli spettatori nella cultura aerospaziale, rendendo unica l’esperienza tramite l’emozione della poesia. Quattro incontri domenicali (22 ottobre, 12 e 26 novembre, 17 dicembre, a partire dalle ore 11), per approfondire i temi legati allo spazio e alla divulgazione della cultura aerospaziale e per far conoscere al grande pubblico il lavoro quotidiano degli scienziati e il ruolo sociale che, nelle loro attività di ricerca, svolgono in favore della società. L’appuntamento del 22 ottobre dal titolo La Luna, avrà vedrà come protagonisti Umberto Guidoni (Astronauta), Eleonora Ammannito (Ricercatrice ASI – Agenzia Spaziale Italiana), Giorgio Pacifici (Giornalista scientifico Rai TG2 e direttivo Ugis – Unione giornalisti scientifici italiani). Letture poetiche affidate a Umberto Orsini. Biglietti online su https://teatrodiroma.vivaticket.it.

CINEMA

Dal 18 ottobre, la Casa del Cinema in Villa Borghese si trasformerà, come di consueto, in uno dei luoghi più importanti della XVIII edizione della Festa del Cinema di Roma, con un programma di titoli e incontri della sezione “Storia del Cinema”, dedicata all’approfondimento della storia del cinema italiano e internazionale, ai film in versione restaurata, agli omaggi e agli incontri con i protagonisti del grande schermo. La programmazione completa è consultabile sul sito: https://www.casadelcinema.it.