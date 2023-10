Ippodromo Arcoveggio Bologna: presentazione delle corse di giovedì 19 ottobre, inizio ore 14.30

PRESENTAZIONE DELLE CORSE DI GIOVEDI’ 19 OTTOBRE, inizio corse ore 14.30

In dieci in pista nel clou di giovedì 19 ottobre.

Nel nome dei più grandi giocatori di basket dell’Ex Jugoslavia scenderanno in pista i partecipanti al convegno di corse in programma giovedì 19 ottobre all’ippodromo di Bologna, pomeriggio che si presenta ricco di spunti tecnici in tutte le sette sfide in programma. L’evento principale della giornata, collocato come sesta manche, vedrà in gara dieci soggetti di quattro anni impegnati in un miglio che avrà tra i principali protagonisti ben tre rappresentanti della scuola Baroncini, sui quali spicca Demon Di No, che il trainer di Divignano affiderà come di consueto ad Andrea Farolfi, lasciando le redini di Damaris Grif a Marco Stefani, mentre Dalila Bar sarà guidata da Marcello Di Nicola. Per gli “alleati” le minacce più concrete saranno rappresentate dal francese Juanito Goberna e da Domingo Bar, guidati rispettivamente da Vincenzo Piscuoglio Dell’Annunziata e dal globe trotter Alessandro Gocciadoro.

Le altre corse della giornata:

Campo scarno ma grande qualità nel prologo (ore 14.30), che vedrà cinque giovani promesse al via, con un tocco esotico rappresentato dalla scandinava Cadeau, allieva di Walter Zanetti guidata da Manuel Pistone, che dopo un buon esordio patavino scenderà in Emilia per testare la forma contro l’esponente locale First Lady Trio, carta del modenese Marco Stefani, da seguire anche le chance di Furio Mtt guidato da Lorenzo Baldi, con il driver e trainer emiliano attualmente ai vertici nel rating delle proposte giovanili. Nel prosieguo, alla seconda corsa, i gentlemen alle redini di soggetti di quattro anni, si sfideranno in un miglio ampiamente nelle corde della veloce Duchessa la Torre, interpretata dall’esperto Otello Zorzetto, che però troverà sulla sua strada coetanei di buon livello come Dea Gso/FilippoMonti e Delivery Dei Mag, in coppia con il proprietario Mille Zanichelli. Alla terza corsa scenderanno in pista undici cavalli di due anni in cerca del primo successo in carriera, obiettivo alla portata di Lily Mearas, altra allieva svedese di Walter Zanetti interpretata da Vp Dell’Annunziata, da seguire anche le chance della debuttante Frida Di No e di Fido Rek. La quarta corsa vedrà soggetti di cinque e sei anni impegnati in una sfida molto equilibrata con Coski Ve, Chanel Dvs e Cartier tra le maggior accreditate al successo. Alla quinta manche agonistica il testimone passerà a nove esponenti della leva 2020, che si confronteranno in un miglio in cui spiccano le presenze di Evidence Ferm e di Elvio, senza trascurare le chance di Escudo e di Epika D’Aghi. La giornata si chiuderà con la consueta sfida a handicap abbinata alla Corsa Tris Quartè-Quintè, nella quale i più attesi saranno gli ospiti laziali Bayron Staf e Lucio Becchetti, in partenza dallo start, mentre il compagno di nastro Verace Key e i penalizzati Astecca Dimar , Butterfly Horse e Stricker vestiranno i panni delle principali alternative.