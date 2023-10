Quando Moda e Calcio si incontrano: nasce Ventidue, il brand di Nicolò Pirlo

Cresciuto a “pane e calcio” seguendo la straordinaria carriera di papà Andrea, Nicolò Pirlo ha deciso di unire moda e calcio in un brand tutto suo: “Ventidue” è infatti ciò che viene dopo il 21, numero con cui Andrea Pirlo ha scritto la storia del calcio mondiale arrivando fino ad alzare la coppa del mondo nel 2006.

Nicolò, che da sempre segue con passione il mondo della moda, ha voluto unire le sue passioni realizzando maglie da calcio in stile “Bloke Core”. Il nome, coniato, da Brandon Huntly nel 2021, è utilizzato per descrivere un particolare mood estetico dove il look è composto da una maglia da calcio vintage, un paio di jeans e delle sneakers low effort. Il Bloke Core affonda parte delle proprie radici nel thrifting, trovando parte della sua estetica soprattutto nelle jersey vintage.



Con un video di pochi minuti, tramite i suoi profilo social, Nicolò ha ripercorso velocemente la propria storia e con un pizzico di emozione ha lanciato il proprio brand ottenendo in pochi giorno un importantissimo riscontro.

Il 22 non è altra che la prosecuzione di una tradizione in casa Pirlo, “l’idea per il nome nasce dal fatto che mio padre, nel professionismo, ha indossato la maglia numero 21. Avendo vissuto da primo tifoso la sua carriera nello sport, mi piacerebbe raccogliere la sua eredità calcistica scendendo in campo in un settore diverso, quello della moda, nella ricerca di un connubio tra il calcio e lo streetwear. Un passo in più rispetto al suo percorso, io sono il 22”.

“Ventidue” ha già fatto il suo esordio in un campo da calcio: Nicolò ha infatti indossato la sua maglia nella semifinale della 100 Tiri Cup, torneo diventato ormai famoso in ambito social.

Oltre la chiara somiglianza estetica Nicolò sembra aver ereditato dal padre anche il genio e la fantasia che hanno portato Andrea ad essere uno dei centrocampisti più forti della storia del calcio, in un mondo diverso ma allo stesso modo affascinante auguriamo a Nicolò lo stesso successo in modo da continuare nel migliore dei modi la straordinaria tradizione di casa Pirlo.