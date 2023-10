Euro 2032: le proposte italiane

Mancano ancora molti anni, ma le maggiori Capitali (e non solo), già stanno decidendo il da farsi, per ospitare al meglio un evento di tale portata.La lista ufficiale è attualmente top secret, ma tra le città più probabili, ci sarebbero Roma, Milano e Torino. La Capitale non dovrebbe mancare e sarebbe pronta ad accogliere tale evento (già con i lavori in atto in vista del Giubileo del prossimo anno), allo Stadio Olimpico -considerato tra i migliori stadi del nostro Paese-. Milano (insieme al sostegno congiunto con la Turchia), sembra un’altra certezza che ospiterà le dispute del 2032, anche se la necessità di individuare uno stadio “agibile”, sarà fondamentale. Due sono gli stadi che dovranno essere pronti entro 10 anni, sia per l’Inter he per il Milan, visto che la Soprintendenza ha posto il vincolo alla demolizione dello stadio Meazza, per cui, attualmente lo stadio proposto sarà quello di San Siro. Torino resta in forse insieme a Napoli, ma le strutture sono in ogni caso, già identificate nell’Allianz Stadium e lo stadio Diego Armando Maradona. Nella classifica delle ulteriori città che potrebbero essere chiamate, si configurano anche Genova, Bologna e Firenze che nell’incertezza, stanno comunque provvedendo alla risistemazione (da qui a breve), degli Stadi principali: Luigi Ferraris, dall’Ara e l’Artemio Franchi. L’individuazione dei 5 o 6 stadi che l’Italia si dividerà con la Turchia, dovranno essere in luoghi fondamentali anche a livello culturale, per cui nella lista presentata di 10, non potevano mancare anche Bari (San Nicola) e Cagliari, con lo Stadio Sant’Elia.