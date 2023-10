Evoluzione e stile: i saloni Idola al servizio del cliente

I parrucchieri non sono tutti uguali, non solo per i prodotti che vengono utilizzati (che sono alla base e la parte più fondamentale, ovviamente), ma la cura dei particolari, le innovazioni e le generazioni che hanno seguito l’evoluzione delle richieste dei clienti, creando un connubio con la moda, creando la rivoluzione e la differenza. I saloni Idola, presenti a Napoli, Roma, Firenze, Milano, Barcellona ed Ibiza, sono i leader indiscussi in ambito di acconciature. Il fondatore di questa catena è Vincenzo Savarese che nel 1980 ha avuto l’intuizione e il genio, di ascoltare il proprio talento e riversandolo verso la bellezza femminile, nel campo della moda dei capelli. Abbiamo avuto il piacere di intervistarlo per curiosare nel mondo della bellezza.



Il motto dei saloni Idola è “essere sempre al passo coi tempi e seguire i clienti nell’evoluzione del loro stile”, ma qual è stata l’evoluzione per voi?

“Sicuramente la creazione delle onde stile anni 80/90. La piega,inizialmente veniva riprodotta tramite delle pinze in ferro. Con l’esperienza e le innovazioni che attualmente abbiamo a disposizione, sono riuscito a creare un ferro che all’interno non fosse liscio, impedendo così al capello di scendere. La spirale presente all’interno di questo ferro, mi ha permesso di creare un boccolo più strutturato. Passando successivamente il pettine e modellandolo con sapienze manualità, riusciamo a creare un’onda rivisitandola e rendendola più moderna”.





Com’è seguita l’evoluzione delle onde?

“Molte persone, affascinate da tale innovazione vista sui social, hanno contattato i salone Idola di Via Duomo (tredici anni fa esistevano i saloni di piazza Bovio e piazza Nazionale), e volevano ottenere lo stesso effetto. Da qui abbiamo dato inizio alla moda del ritorno al passato; non più boccoli, ma l’evoluzione dello stesso con onde che si adattano perfettamente ad ogni viso. Non solo clienti, ma anche specialisti del settore, si sono rivolti a noi, per sapere come creare questo effetto. Mio figlio, Antonio….che si occupa dell’organizzazione dell’accademia, ha dato il via ai corsi dove spiegava la realizzazione delle onde che adesso, vengono viste su tutti i social”.



Da chi viene richiesta questa piega e perché ha tanto seguito?

“La piega con il ferro -fatta ovviamente da un professionista come noi di Idola, che l’abbiamo creata anni fa– è scelta soprattutto dalle influencer per varie ragioni: per prima cosa per la durata, poiché l’utilizzo del ferro ne garantisce la persistenza dell’onda e la stabilità, cosa che la piega con spazzola e phon non garantisce (poiché il capello tende a scendere e a non mantenere la forma data). Successivamente può essere fatta anche nel periodo estivo e mantiene perfettamente la piega. Noi di Idola, siamo imbattibili non solo per la creazione delle onde, ma anche per la schiaritura, perché rendiamo e adattiamo la richiesta della cliente, dalla più giovane alla donna più matura, che vuole stare alla moda, ma con stile e classe”.

