Ostia: prosegue la stagione balneare

Le ottobrate romane sono famose in tutto il mondo e ad Ostia, la stagione balneare non sembra cessare.

Complici le temperature che, nella Capitale, durante le ore centrali della giornata restano roventi, i cittadini che possono godere di riposo, si riversano negli stabilimenti balneari di Ostia, che ancora restano aperti. Disposizione straordinaria, su concessione del Campidoglio che, visto il perdurare della bella stagione, ha disposto il prolungamento della stagione balneare, per tutto il mese di ottobre. Il Municipio X e gli stabilimenti balneari, hanno in questa maniera, la possibilità di incrementare una stagione estiva, iniziata tardi e terminata ancora dopo. Se, la possibilità per gli stabilimenti balneari di Ostia ha creato ottimismo tra gestori e cittadini, l’ordinanza in vigore attualmente, ha creato malumori per i chioschi di Castel Porziano che non godono di tale autorizzazione. Due pesi e due misure, per posti che in realtà non hanno particolari diversità. Le temperature, come evidenziato dai meteorologi, dovrebbero rimanere al di sopra della media stagionale, ancora per un paio di settimane -nonostante qualche giorno di pioggia-, per cui le famose ottobrate romane, dovrebbero proseguire per tutti sena problemi, ci si aspetta, quindi, una integrazione da parte del Campidoglio, per i municipi che ad oggi, non sono stati aggiunti a tale “agevolazione”.