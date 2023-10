Ariccia, servizio mensa nelle scuole. Il Consigliere Irene Falcone: “Inserita una sala mensa nel plesso Tempesta”

Negli ultimi tre anni di amministrazione Staccoli, sono stati rinnovati i locali mensa delle scuole per far sì che i bambini avessero dei luoghi più idonei per i pasti, in quanto i vecchi ambienti erano angusti e poco luminosi. “Abbiamo creato dei luoghi più vivaci e adeguati ai bambini. Inoltre, in caso di occasioni particolari e festività viene fatto un menù speciale, adatto alla ricorrenza”. – ha dichiarato la Consigliera Irene Falcone, con delega alla scuola. Infatti, ad Ariccia continua, anche per questo anno scolastico, l’iniziativa dei “Menù speciali” ideata dalla Dussmann Service S.r.l., la ditta che fornisce il servizio mensa nelle scuole comunali per conto del Comune. Si tratta di menù a tema, in base alle festività e di menù regionali, per far scoprire ai bambini i sapori dell’Italia.

Diversi gli interventi realizzati per consentire agli studenti di iniziare l’anno scolastico nel migliore dei modi. Negli anni passati sono state rinnovate le sale mensa delle scuole Bernini, Trilussa, Rodari e Don Milani, mentre ad agosto 2023 nel plesso “Tempesta” è stata inserita una sala mensa in quanto, in passato gli studenti mangiavano a scuola due volte a settimana un pasto termo sigillato, mentre ora ci sono due prime elementari a tempo pieno e questo ha consentito all’amministrazione di agire. “Per me la scuola è fondamentale, è il punto di riferimento del bambino e il biglietto da visita di ogni amministrazione, quindi mi impegnerò sempre affinché gli studenti abbiamo un ambiente confortevole, questo è un nostro dovere”. – precisa la Consigliera Falcone – “Inoltre, il comune si fa carico dell’aumento dell’Istat già da due anni, per evitare di pesare sulle famiglie che in questo modo non hanno avuto un aumento del buono pasto. Un ringraziamento particolare va all’Ufficio Patrimonio e al dirigente, attenti al benessere dei bambini”. – ha concluso.