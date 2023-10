Festival Fiati Albano Laziale: concerto di Massimo La Rosa e Tomoko Sawano a Palazzo Savelli

Il terzo concerto della sesta edizione del Festival Fiati Albano Laziale ospiterà nella Sala Nobile di Palazzo Savelli, domenica 15 ottobre alle ore 18, Massimo La Rosa, per tanti anni primo trombone dell’Orchestra di Cleveland (USA), della Fenice di Venezia ed attualmente dell’Orchestra Sinfonica Siciliana e della Saito Kinen Festival di Matsumoto in Giappone. Docente di fama internazionale, suonerà insieme alla pianista Tomoko Sawanomusiche di Bach, Bozza, Weber, Crespo, Sulek.

Il Festival Fiati Albano Laziale, caratterizzato da una rinomata caratura internazionale anche in questa sesta edizione, è curato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Albano Laziale ed organizzato dall’associazione “Luciano Pezzi” con la direzione artistica del Maestro Maurizio Persia.

Massimo La Rosa ha iniziato lo studio del trombone con ilMaestro Filippo Bonanno al Conservatorio di Musica di Stato “V. Bellini” di Palermo (oggi A. Scarlatti). È stato primo trombone dell’Orchestra del Gran Teatro La Fenice di Venezia, per dodici anni anni, suonando anche da solista nella prima esecuzione Italiana del Concerto per Trombone e Orchestra di LaunyGrondahl (2005), sotto la direzione del Maestro Karl Martin.Successivamente ha ricoperto per dodici anni il ruolo di PrincipalTrombone presso la Cleveland Orchestra, suonando anche come solista nel Concerto per Trombone e Orchestra di Nino Rota sotto la direzione di Gianandrea Noseda, e nel Concertino perTrombone e Orchestra di Ferdinand David sotto la direzione di Franz Welser-Möst. Collabora dal 2012 come primo trombone con la Saito Kinen Orchestra diretta da Seiji Ozawa, con la quale ha inciso diverse produzioni vincendo nel 2015 il Grammy Award con la produzione “L’Enfant et les Sortiléges” di Maurice Ravel.A gennaio 2022 è stato vincitore del concorso di Primo Trombone presso l’Orchestra del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino di Firenze, diretta dal Maestro Zubin Mehta. Massimo La Rosa ha collaborato come Primo Trombone con: Teatro alla Scala diMilano, Teatro Regio di Torino, Teatro del Maggio Musicale Fiorentino di Firenze, Teatro Massimo di Palermo, OrchestraSinfonica Siciliana, Orchestra Haydn di Bolzano, Orchestra dell’Accademia Nazionale “Santa Cecilia” di Roma, Orchestra della Svizzera Italiana di Lugano, Chicago Symphony Orchestra.La Rosa è stato docente di trombone presso il Cleveland Institute of Music per oltre dieci anni, ha tenuto master class nelle più prestigiose scuole del mondo; fra queste: The Juilliard School of Music e Manhattan School of Music di New York, San FranciscoConservatory of Music, Sibelius Academy Helsinki, CopenhagenConservatory, Tokyo Conservatory of Music, Tokyo University,Roosevelt University of Chicago e molte altre. Ha tenuto masterclasses in molte istituzioni statali Italiane oltre che in moltipaesi del mondo: Argentina, Brasile, Canada, Costarica, Portorico, Cina, Korea, Spagna, Germania, Francia, Danimarca, Olanda, Inghilterra, Taiwan, esibendosi anche come solista in recital o conorchestra. Ha all’attivo molte registrazioni di CD e DVD con orchestre ed ensemble; molto importanti sono i suoi dischi da solista “Cantando” 2010 e “Sempre Espressivo” 2013. Massimo La Rosa si esibisce spesso per cause umanitarie, contribuendo araccogliere fondi per diverse organizzazioni tra cui la DystoniaMedical Research Foundation, la Fondazione ANFE “Luce della Vita” e UNICEF, alle quali ha donato negli anni oltre 25.000 mila dollari.

Tomoko Sawano, pianista giapponese, ha iniziato a suonare il pianoforte a tre anni e ha studiato musica alla Tokyo College of Music. Ha vinto un premio speciale in un concorso pianistico nel 1992. Si trasferisce nel 1993 in Germania per studiare all’università delle Arti di Berlino con il professor Rainer Becker. Nel 1995 ha ottenuto un diploma in un concorso internazionale di musica a Barcellona. Tomoko Sawano ha suonato con musicisti di tutto il mondo in registrazioni, tournée e recital. È stata inoltre pianista ufficiale in vari concorsi e workshop internazionali ricevendo il premio come miglior pianista in molti di questi eventi. Ha insegnato musica dal 1998 alle università di Berlino e Weimar guadagnandosi una grande reputazione come docente. Vive attualmente a Berlino in Germania.