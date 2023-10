Il narcisismo: comprenderlo per curarlo

Il Narcisismo può essere declinato sia in un’accezione positiva che maligna. Un profilo con forti implicazioni cliniche e forensi. Il Narcisismo sarà esplorato in modalità circolare per identificare la probabile origine e per favorire la diagnosi, la prevenzione e il trattamento.

Alcuni profili raccolti con il protocollo A.S.N.S. su persone che hanno agito violenza saranno esposti, in termini clinici, psicodiagnostici e psicofisiologici. È rilevante esplorare il profilo covert in quanto può risultare particolarmente disregolato e disfunzionale. Abbiamo intervistato lo psicoterapeuta Massimo Lattanzi, per parlare di questa patologia, spesso sottovalutata.

Dott. Lattanzi, come mai i professionisti dell’A.I.P.C. hanno sentito l’esigenza di organizzare una settimana dedicata al narcisismo, se ne parla anche troppo, non crede?

“I lettori già conoscono l’approccio dei professionisti dell’Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia, infatti, anche il narcisismo sarà trattato in temini clinici e scientifici e gli eventi della settimana saranno dedicati ai professionisti della salute mentale, della sicurezza oltre che agli studenti”.

Dottore sinteticamente potrebbe descrivere cosa sarebbe il disturbo narcisistico?

“Il disturbo narcisistico è un’espressione multidimensionale, che influenza anche il funzionamento psicofisiologico individuale. In letteratura si rilevano due principali tipologie di narcisismo, overt, tipicamente caratterizzato da un manifesto senso di grandiosità ed importanza, accompagnato da un’elevata autostima, covert, solitamente associato a sensazioni d’inadeguatezza, scarsa autostima e comportamento impulsivo”.

Nella settimana del narcisismo cosa sarà presentato?

“Il Centro Italiano sul Narcisismo (C.I.N.), il nuovo laboratorio fondato dall’equipe multidisciplinare di professionisti volontari dell’Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia e il protocollo per la prevenzione e il trattamento del narcisismo denominato A.S.N.S. (A.I.P.C. Scientific Narcissism Screening), (2023). Il protocollo prevede un’anamnesi specialistica, colloqui clinici, una valutazione psicofisiologica e psicodiagnostica (A.I.P.C., 2023)”.

Può descrivere alcuni eventi della settimana del narcisismo?

“Il 26 ottobre 2023 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 l’Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia in collaborazione con la Questura di Roma organizza il seminario gratuito dal titolo: “Il narcisismo, un profilo con forti implicazioni cliniche e forensi”.

Il 27 ottobre 2023 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 l’Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia, insieme al sostegno dell’ ’IIS Braschi Quarenghi di Subiaco organizza il seminario “Il narcisismo: un profilo con forti implicazioni individuali e relazionali; una lettura clinica e neuro scientifica”.

Vuole aggiungere qualcosa?

“Volentieri, lo sportello di ascolto ed orientamento del Centro Italiano sul Narcisismo (C.I.N.) è dedicato a tutte le persone e propone a richiesta una valutazione specialistica e training individuali, di coppia, di gruppo e familiari (in presenza o a distanza). I professionisti volontari del C.I.N. propongono, a chi si occupa o intende occuparsi di narcisismo con strumenti scientifici, una formazione specialistica e una supervisione sia individuale che di gruppo (in presenza o a distanza)”.