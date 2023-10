The Golden Age: in radio con “Free Your Mind”

Il nuovo singolo dell’eclettico duo: liberare la mente è la parola chiave

In radio esce “Free Your Mind” il nuovo singolo del duo The Golden Age, al secolo Adriana Drogo (voce) e da Davide De Stefano (voce/tastiere/samples). Synth che inneggiano ad un futuro retrò, quel gusto pop inglese di quando gli anni 2000 erano raccontati solo nei film. Liberare la mente come nelle ostentazioni di quella “Open your mind” degli U.S.U.R.A.

Musicalmente il brano si muove su atmosfere oscure ma dal retrogusto sognante, i synth sono padroni della scena. L’arrangiamento ha un sapore retro-futuristico, condito dal contrasto tra la voce maschile e femminile. Questo brano segna l’inizio di una nuova era per la band, che passa da sonorità rock a un synth pop dalle molteplici influenze. “Free Your Mind” è sui principali stores digitali e nelle radio in promozione nazionale.

ASCOLTA IL BRANO SU SPOTIFY

The Golden Age è un duo di Messina composto da Adriana Drogo (voce) e da Davide De Stefano (voce/tastiere/samples). La band ha iniziato la sua attività musicale nel 2020, esplorando inizialmente sonorità più orientate verso il rock. Dopo un cambio di formazione la band si è spostata verso il pop elettronico, con elementi edm e synth pop. I brani presentano sia testi in inglese che in italiano. Gli arrangiamenti sono caratterizzati da strati di suoni sintetizzati e campionati, che creano un effetto di profondità e di spazialità. Questi elementi, fusi al ritmo incalzante del synth bass, contribuiscono a creare un’atmosfera coinvolgente, che guida l’ascoltatore in un viaggio sonoro attraverso paesaggi intensi. La combinazione della voce femminile e maschile offre una vasta gamma di tonalità emotive.