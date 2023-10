Quando il cinema ispira i videogames: ecco alcuni titoli famosi

Da quando negli anni ’80 i videogiochi hanno spopolato in tutto il mondo grazie all’avvento delle console di gioco e dei primi personal computer, il mondo del cinema ha tratto ad ampie mani per creare storie sempre più coinvolgenti, riprendere personaggi che sono entrati nell’immaginario collettivo e soprattutto approfittare della lunga coda che il successo di alcuni giochi ha avuto sul grande pubblico. Un fenomeno che accade ancora oggi. Non ultimo è il successo planetario di Super Mario Bros – il film che in un solo mese ha incassato quasi 900 milioni di dollari. Accade però che avvenga il contrario, cioè che sia il cinema ad ispirare nuovi titoli per i videogiochi sfruttando trame avvincenti, scenari incredibili e personaggi che in breve tempo diventano iconici. Per citarne solo alcuni sono famosi i casi di Alien, James Bond, Indiana Jones e Batman. Ma anche 2 Fast 2 Furious, A Bug’s Life e naturalmente Star Wars. Ognuno di questi è stato un successo o in un campo o in un altro, o al cinema oppure nella saga videoludica. Ci sono invece alcuni videogame che hanno tratto ispirazione dai film che più di tutti hanno fatto la storia e che sono contemporaneamente entrati di diritto nell’Olimpo del cinema internazionale e contemporaneamente in quello del gaming.

Harry Potter

Non c’è alcun dubbio che la saga di Harry Potter è tra le più conosciute e seguite in tutto il mondo. A milioni si travestono dai personaggi partoriti dalla mente di J. K. Rowling durante le fiere specializzate e milioni, fin dal primo capitolo della saga, si sono riversati nelle sale cinematografiche per assistere alle avventure del giovane mago Harry Potter e dei suoi migliori amici Ron Weasley ed Hermione Granger all’interno della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. Il primo film, uscito nel 2001, è stato un vero successo incassando in tutto il mondo più di 974 milioni di dollari al box office. Un successo che ha permesso di realizzare nei successivi dieci anni altri sei film, uno spin-off, un sequel e oggi si parla della produzione anche di una Serie Tv. E tanto è stato il riscontro positivo di critica e pubblico che le grandi aziende di videogame hanno deciso di trasferire su videogioco le storie del piccolo Harry. Così a partire dallo stesso 2001 la EA Games ha prodotto nove videogiochi dedicati al mondo di Harry Potter: otto come i relativi film e uno incentrato sul quidditch. Tutti i giochi erano disponibili per PC, Game Boy Color, Game Boy Advance e PlayStation. Lo stesso successo al cinema è giunto poi su gioco perché allo stesso modo è stato possibile vivere le atmosfere di Hogwarts, con trame intricate, una giocabilità eccezionale e grafiche sempre più credibili e realistiche ad ogni capitolo.

The Walking Dead

Le stagioni televisive di The Walking Dead sono state un incredibile, e forse inaspettato, successo. La trama a lungo andare non era delle più riuscite, ma la novità narrativa all’interno di un contesto di zombie e creature simili ha permesso di costruire una fama e un consenso con pochi precedenti. Ed è proprio l’ottimo risultato della serie che ha spinto gli sviluppatori di videogiochi a creare prodotti che hanno ricevuto lo stesso riscontro di pubblico e di utenti. The Walking Dead ha ispirato un gioco a capitoli per console e PC ma anche una serie di giochi browser nella categoria delle slot machine. Infatti esistono due slot diverse basate sulla serie The Walking Dead. La prima è intitolata The Walking Dead Online Slot, la seconda The Walking Dead Cash Collect ed entrambe riproducono atmosfere e presentano simboli e personaggi della celeberrima serie. Queste sono disponibili nei palinsesti di alcuni portali di iGaming e sono testabili sia in versione demo che tramite l’uso di promo apposite, tra cui si può menzionare quella messa a disposizione da SNAI, su cui si trovano maggiori informazioni in rete. Le opportunità sono molteplici.

The Chronicles of Riddick

Nel 2004 Vin Diesel viene scelto dal regista David Neil Twohy, già noto al grande pubblico con The Arrival, per essere il protagonista dell’action movie di ispirazione fantasy “The Chronicles of Riddick”. Al centro del film c’è appunto Richard B. Riddick, un fuggitivo nell’eterna fatica di evitare mercenari pronti ad intascare la taglia sulla sua testa e che ad un certo punto della sua esistenza si ritrova ad essere il guerriero destinato a salvare l’umanità. Al cinema fu un successo, tanto da avere nel 2014 un sequel, ma il vero boom arrivò sulle console proprio per mano dello stesso Vin Diesel. In quanto accanito gamer, Vin Diesel produsse di tasca propria una software house che potesse sviluppare videogame ispirati al personaggio di Riddick. E il gioco riprende fedelmente la trama del film quindi il gamer impersona Riddick che deve fuggire dalla prigione di Butcher’s Bay e salire sull’astronave Dark Athena. Nel corso del gioco non manca nulla: sparatorie, combattimenti corpo a corpo, sequenze stealth, nascondersi, attaccare i nemici alle spalle. E questa fedeltà al film ha sancito il successo del titolo che, in proporzione, è stato anche maggiore rispetto alla pellicola. Un gioco ormai vecchiotto, parliamo del 2009, ma ancora presente sugli store per Xbox 360, Playstation e PC.