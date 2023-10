7 ottobre: Roma messa a dura prova tra cortei e gara podistica

Due cortei tra le 13 e le 19, invaderanno Roma nel fine settimana.

Il 7 ottobre, la viabilità, già messa a dura prova da una Capitale dei cantieri aperti, si troverà ad affrontare l’arrivo di oltre 700 pullman per oltre 50mila partecipanti, ad una delle manifestazioni più importanti dell’anno, organizzata dalla Cgil, con la numerosa adesione di altre associazioni. “La via maestra, insieme per la Costituzione” (questo lo slogan creato per la manifestazione), “per il lavoro, contro la precarietà, per il contrasto alla povertà, contro tutte le guerre e per la pace, per l’aumento dei salari e dei salari, per la sanità e la scuola pubblica, per la tutela dell’ambiente, per la difesa e l’attuazione della Costituzione contro l’autonomia differenziata e lo stravolgimento della nostra Repubblica parlamentare”. Partiranno contemporaneamente i cortei, ma da due differenti posti della città, per giungere nel medesimo luogo, ovvero piazza di Porta San Giovanni. Il primo corteo partendo da piazza della Repubblica, attraverserà l’Esquilino, piazza di Santa Maria Maggiore, piazza Vittorio Emanuele II. Il secondo partirà da piazzale dei Partigiani, per giungere anch’esso a porta San Giovanni. Oltre alla duplice manifestazione, per i “nostri diritti”, non dimentichiamo la gara podistica per un totale di 20 chilometri, del “Word Triathlon Cup”, che si terrà al laghetto dell’Eur, tra le 9 e le 13 e con il relativo divieto di transito in viale America e da viale Beethoven a via Cristoforo Colombo, nella carreggiata centrale.