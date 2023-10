Franco Piana e Stefania Tallini presentano “E se domani” al Festival Fiati Albano Laziale

La sesta edizione del Festival Fiati Albano Laziale propone, in occasione del secondo concerto in programma domenica 8 ottobre alle ore 18 nella Sala Nobile di Palazzo Savelli, la performance dei musicisti Franco Piana al flicorno e Stefania Tallini al pianoforte. Il tandem di musicisti presenterà il suo ultimo disco dal titolo “E se domani”, pubblicato dall’etichetta AlfaMusica nel corrente anno. Il pubblico avrà l’occasione di percorrere un affascinante viaggio musicale tra brani originali, standard jazz, canzone italiana e quella brasiliana. Franco Piana e Stefania Tallini saranno autentici interpreti di momenti di grande scambio anche con l’utilizzo di elementi inusuali, per musicisti come loro: Franco Piana si esibirà in portentosi “scat” vocali o utilizzando il flicorno e la sordina dello stesso come una percussione; Stefania Tallini esplorerà particolari effetti timbrici e percussivi sul pianoforte e utilizzerà la sua voce nell’esecuzione di un brano brasiliano. Complicità, gioco, intesa e “interplay” continui saranno dunque protagonisti assoluti dalla prima all’ultima nota per questo interessantissimo progetto che il pubblico del Festival Fiati Albano Laziale potrà conoscere domenica 8 ottobre.

Franco Piana e Stefania Tallini sono tra le più note personalità della scena jazzistica italiana come dimostra il loro nutrito curriculum.

Franco Piana – trombettista, flicornista, compositore e arrangiatore – è ritenuto uno dei più importanti jazzisti italiani con una carriera che negli anni ha dato lustro al jazz italiano ed è ricca di splendide produzioni a suo nome con la Dino & Franco Piana Orchestra; di collaborazione con i più importanti compositori di colonne sonore: Ennio Morricone, Riz Ortolani, Armando Trovajoli e con l’Orchestra della Rai della quale ha fatto parte per tantissimi anni come trombettista e arrangiatore. Tra le sue collaborazioni: Chet Baker, Mel Lewis, Key Winding, Eddie Daniels, Bob Brookmeyer, Paolo Fresu, Enrico Pieranunzi, Gianni Basso, Oscar Valdambrini, Armando Trovajoli. Autore di numerosi dischi a suo nome e anche presente in tantissimi album come compositore, arrangiatore, trombettista.

Stefania Tallini – pianista, compositrice e arrangiatrice – con all’attivo 12 dischi da leader – è considerata una delle più originali realtà del jazz italiano e vanta una carriera ricca di collaborazioni con i più importanti musicisti del panorama internazionale jazz, classico e della musica brasiliana: Jaques Morelenbaum, Gabriel Grossi, Gregory Hutchinson, John Taylor, Guinga, Dino & Franco Piana Orchestra, Stefano Di Battista, Gabriele Mirabassi, Javier Girotto, Roberto Gatto, Dario Deidda; in ambito teatrale: Mariangela Melato e Michele Placido; in ambito classico: Corrado Giuffredi, Alessandro Carbonare, Natalia Suarevich. Si è esibita più volte nell’ambito dei concerti del Quirinale e ha suonato in Francia, Lituania, Germania, Stati Uniti, Israele.

Il Festival Fiati Albano Laziale è curato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Albano Laziale ed organizzato dall’associazione “Luciano Pezzi” con la direzione artistica del Maestro Maurizio Persia.