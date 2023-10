Cierra el pico! L’esilarante commedia torna in scena al Teatro Tor di Nona il 7 ottobre, con un doppio spettacolo, e l’8 ottobre 2023 con la pomeridiana. La commedia, con la regia di Angelita Puliafito, vedrà sul palco la compagnia amatoriale “C’era un’altra volta” con Giovanni Mazzarella, Antonio Scognamiglio, Claudia Colognese, Sabrina Ragusa, Patrizia Anselmi e Stefano Ascoli, che torneranno a far divertire il pubblico, dopo i sold out registrati lo scorso maggio. Cierra el Pico! è presentato dall’associazione Liberinarte, realtà romana molto attiva nell’ambito teatrale e del musical, sia per la formazione che per la messa in scena di spettacoli, scelti o creati ad hoc, con attori professionisti ed amatoriali.

Sinossi

Siamo lontani dalla commedia dell’Arte, questi sono gli anni sessanta e il luogo non è quello di una corte ma il più imponenti dei teatri, quello d’Opera, in una città metropolitana come è la capitale, Roma. Uguali e identici però i fraintendimenti, gli scambi di persona e i doppi sensi. Cierra el pico! è una commedia esilarante e dalle battute serrate che parla di un grande spettacolo, di un mix di alcolici e sedativi, di una lettera d’addio e di grandi passione.

Scenografia di Silvia Salucci

Trucco Jenny Tomasello

Audio e luci Enrico Marcacci

Riprese video Lorenzo Valle

Costumi Graziella Lori

Foto di scena Stefano Ciccarelli

Foto di locandina Nina Kulishova

Grafica Ta.Ti.

Produzione esecutiva ed organizzazione Simonetta Fioranti

Media partner promozione e comunicazione #differevent

Biglietto E. 10,00 + 2,00 tessera annuale teatro

Riduzioni per gruppi superiori a 6 persone E. 8,00 contattare 3462169583

CONTATTI

Cellulare:

338 7362933 solo whatsapp – 3462169583 per info e prenotazioni

Prenotazione online:

liberinarte@gmail.com

Spettacoli 7 ottobre h 17,30 ed ore 21,00

8 Ottobre h. 17,30

Teatro Tor di Nona, via degli Acquasparta 16, 067004932