LADY PINK FESTIVAL, in arrivo la V ed. il 20 ottobre e Terni e il 21 ottobre a Roma

La quinta edizione del Lady Pink Festival anche quest’anno vanterà la collaborazione con Lunatika Factory e la trasmissione radiofonica Rocktrotter in onda su Radio Città Aperta, entrambe realtà molto importanti nell’ambito musicale e artistico romano.

Si aggiunge a questo splendido corollario il “G StudioLab” di Giorgia Bazzanti: vocal studio specializzato in didattica del canto, della voce e della parola e promotore di eventi artistici e culturali.

Lunatika Factory è una realtà al femminile fondata nel 2020 da Giulia Massarelli, tesa a dare spazio al valore artistico della donna; Rocktrotter è la trasmissione radiofonica di Eleonora Tagliafico in onda su Radio Città Aperta per diffondere e coniugare la cultura rock al piacere del viaggio.

Lady Pink Festival quest’anno si snoderà su due giornate in luoghi e città differenti, si partirà il 20 Ottobre dal BLOOM Spazio Condiviso, locale che a Terni è centrale nel dare la possibilità di crescere e conoscere persone con lo stesso obiettivo ovvero creare una rete, che riconosce l’importanza dell’inclusione, tema centrale di questa nuova edizione.

Infatti l’edizione di quest’anno si chiamerà #anchetu per porre in evidenza quanto sia importante e costruttiva l’inclusione, il creare rete, una comunione e sorellanza nel mondo artistico e musicale volto alla crescita non fine a se stessa ma collettiva di e per tutt*.

Il 20 ottobre l’evento nato per dare spazio e visibilità alla donna all’interno della musica e dell’arte in generis, partirà dalle h 18.00 al Bloom Spazio Condiviso di Terni, il programma prevede la presentazione del libro “FemIta – Femmine Rock dello Stivale Vol. 2” (Edizioni Underground?) di Laura Pescatori, una seconda mappatura sul panorama musicale femminile italiano dal taglio narrativo.

Seguirà il live music della cantautrice ternana Marialuna Cipolla, l’evento sarà accompagnato dalla mostra dell’artista ternana Mindy.

Nella seconda parte – 21 Ottobre – il festival si sposterà in un luogo dove si promuove la cultura in un contesto plurale, la libreria Sinestetica di Roma, dove si terrà inoltre un reading & djset con Giorgia Bazzanti (cantautrice-performer) e con la speaker di Radio Città Aperta Eleonora Tagliafico (con un set all female alt-punk-ska-rock), un’occasione ideale per salutarci e rinnovare l’appuntamento all’anno prossimo!

L’obiettivo di questo tour itinerante è mettere sotto i riflettori la donna donandole lo spazio che le spetta e la visibilità che merita, fattori non sempre scontati all’interno di un mondo quello musicale, intriso ancora di sessismo.

Lady Pink Festival è un evento ideato e organizzato dalla scrittrice e conduttrice radiofonica Laura Pescatori; con la collaborazione di Giulia Massarelli founder Lunatika Factory, Eleonora Tagliafico founder Rocktrotter e Giorgia Bazzanti founder G StudioLab.