Verso il Mei 2023 di Faenza dal 6 all’8 ottobre

ALL’ULTIMA EDIZIONE DEL MEI A FAENZA

OLTRE AL COMUNE DI FAENZA E REGIONE E MILIA ROMAGNA

INTERVERRANNO ANCHE QUATTRO SINDACI DELLE COLLINE E DEGLI APPENNINI

PER NON DIMENTICARE I NOSTRI VICINI

LO SPIDER CLUB, IL CLUB PRESENTE NEL CENTRO COMMERCIALE DI VIA RENACCIO A FAENZA , ALLUVIONATO E CHE E’ RIUSCITO A RIPARTIRE

ORGANIZZA SABATO 7 OTTOBRE

LA FESTA DELLA SPIDER IN OCCASIONE DEL PROSSIMO MEI 2023 CONTRO L’ALLUVIONE

E NELL’AREA ALL’APERTO DEL CENTRO COMMERCIALE SARANNO PRESENTI LE PICCOLE REALTA’ IMPRENDITORIALI ALLUVIONATE DI VIA LAPI E VIA LIMITROFE

OLTRE A QUELLE ALTRE REALTA’’ IMPRENDITORIALI CHE VORRANNO ADERIRE

PER MANTENERE VIVA LA SOLIDARIETA’ VERSO LE REALTA’ AZIENDALI COLPITE

AUDIOCOOP INVITATA DAL 22 AL 24 SETTEMBRE ALLA FIERA DEGLI STRUMENTI MUSICALI DI CREMONA

SENSIBILIZZERA’ SUL MEI E SULLE RACCOLTE FONDI PER LE REALTA’ MUSICALI ALLUVIONATE DI FAENZA E DELLA ROMAGNA

INTERVENTO IL 22 SETTEMBRE.

PROSEGUONO LE RACCOLTE FONDI DI AUDIOCOOP PER LE REALTÀ MUSICALI ALLUVIONATE IN ROMAGNA:

ECCO L’ULTIMO AGGIORNAMENTO: OGGI UN’ALTA DONAZIONE ALLA PICCOLA BETLEMME

UNA ESPOSIZIONE E VENDITA AL MEI PER LE REALTA’ ALLUVIONATE

A nome di tutti i piccoli centri colpiti e martoriati dall’alluvione e poi dal terremoto, per non dimenticare, oltre al Comune di Faenza, anche le citta’ vicine piu’ piccole e anche tutti i borghi presenti sulle nostre colline e sull’appennino, saranno presenti al MEI 2023 dal 6 all’8 ottobre con un breve intervento sullo stato delle cose nel post – calamita’ , oltre al Sindaco di Faenza Massimo Isola e al Vice Sindaco Andrea Fabbri, il 6 ottobre nella serata di Vai col Liscio, dalle 19, il Sindaco di Casola Valsenio Giorgio Sagrini, mentre sabato 7 ottobre fara’ un intervento nella serata degli Statuto, Gang, Dolcenera, Lucio Corsi, Savana Funk e Omar Pedrini il Sindaco di Marradi Massimo Triberti e il Sindaco di Tredozio Simona Viecina, mentre prima di Manuel Agnelli domenica 8 ottobre salira’ sul palco il Sindaco di Modigliana Jader Dardi, tutte realta’ che per diversi motivi hanno collaborato con il MEI in diversi momenti. Ttutti e tre potranno ben raccontare le situazioni del loro Comune e dei Comuni limitrofi e delle urgenti necessita’ per portare alla ripartenza talil importanti luoghi delle colline legate al territorio faentino. Naturalmente il MEI e’ a disposizione per altri interventi istituzionali che intendano sottolineare in tale circostanza particolari problematiche. Inoltre si segnala che alla serata inaugurale del venerdi 6 ottobre dedicata al Liscio con Orchestrina di Molto Agevole, Roberta Cappelletti, Allvionati del Liscio, La Storia di Romagna, Nicolo’ Quercia e Le Emisurela sara’ presente anche la Regione Emilia Romagna.

Oggi e’ stata realizzata un’altra donazione a favore della Piccola Betlemme dopo la finale di New York Canta a sostegno dei pasti per gli alluvionati cosi come sono arrivate donazioni anche in oggetti utili per la cucina. Un ulteriore segnale a favore delle realta’ faentine che supportano le persone in difficolta’ grazie elle attivita’ musicali messe in piedi da AudioCoop.

Inoltre, Fabrizio Girelli, titolare dello Spider, da sempre partner del MEI, sta organizzando la tradizionale Festa dello Spider in occasione del MEI 2023 per sabato 7 ottobre. “Quest’anno la festa sara’ aperta alle piccole realta’ imprenditoriali alluvionate del Centro Commerciale di Via Renaccio, di Via Lapi e delle vie limitrofe” dichiara. Oltre a dare spazio alle altre piccole realta’ imprenditoraili, in oaccordo con il MEI; che vorranno utilizzare tale spazio per tenere viva e dare un segnae di ripresa e di ripartenza anche della propria attivita’. Chi volesse esporre puo’ scrivere a segreteria@materialimusicali.it Un segno importante per la ripresa e la ripartenza della citta’ anche con le piccole imprese colpite. Ci saranno al momento Gommaplastica, Edicola di Via Lapi, Sementi & Cereali e Colorificio Errrani.

Il Presidente di AudioCoop Giordano Sangiorgi e organizzatore del MEI e’ stato invitato alla Fiera delgi Strumenti Musicali di Cremona nell’area dell’Acoustic Guitar Village per una presenza e un intervento a favore del MEI e delle sue attivita’ a favore delle realta’ musicali alluvionate per proseguire nell’opera di sensibilizzazione per donazioni a Faenza e alle sue realta’. Si tratta di una presenza significativa alla Fiera degli Strumenti Musicali piu’ grande e piu’ nota in Italia.

Inoltre oggi viene diffusa una nota per gil interessati: Spett.le Azienda/ Piva e/o Commerciante, con la presente segnaliamo che il 6, 7 e 8 ottobre in Piazza del Popolo (e piazze limitrofe) si terra’ la nuova edizione del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti con presenze di rilievo come Elisa, Manuel Agnelli, Dolcenera e tanti altri. Per l’occasione, come stiamo facendo nelle nostre iniziative del post-alluvione dove abbismo raccolto fondi, attenzione, sensibilita, donazioni e tanto altro, a fianco dei cittadini colpiti intendiamo allestire un gazebo ove fare esporre e vendere le aziende e i commercianti e altre realta’ colpite dall’alluvione e che stanno ripartendo . Vogliamo cogliere quest’ occasione per dare una mano in armonia per il bene della citta’ a chi riparte insieme a noi. Grazie e restiamo a disposizione e in attesa delle vostre adesioni, contatti: segreteria@materialimusicali.it

Oggi proseguono le donazioni di AudioCoop alle realta’ musicali e culturali alluvionate di Faenza. Una donazione, grazie a una iniziativa del Comune di Rho, sara’ fatta oggi al giovane chitarrista Cesare Rossini, chitarrista dell’Artistation Big Band, che ha avuto la sua casa completamente alluvionata e avra’ cosi un piccolo aiuto per poter proseguire nella sua attivita’ di musicista. Si aggiunge cosi’ alla lunga lista di donazioni che AudioCoop ha coordinato grazie alle donazioni di tante realta’ in Italia.

Infatti, tra le altre altre iniziative , sempre coordinate da AudioCoop, sono da segnalare, domenica 17 settembre quando alla Piccola Betlemme dalle ore 12 e 30 alle ore 14 e 30 presso il Palazzo delle Esposizioni in Corso Mazzini, ingresso da dietro, il Festival New York Canta offrira’ il pranzo alle persone alluvionate di Faenza e alle persone in difficolta’ di Faenza che si presenteranno domenica alla Piccola Betlemme. Potranno pranzare insieme ai finalisti di New York Canta che si terra’ poi dalle 19 al Teatro Sarti con gli artisti Clementino e LDA, una manifestazione realizzata appositamente a Faenza da New York Canta per fare lavorare e fare ripartire il tessuto produttivo e culturale cittadino.

Infine, domenica 8 ottobre alle ore 10 e 30 a Palazzo Milzetti la pianista Veronica Rudian insieme al Comune di Bordighera consegnera’ una donazione di 2100 euro per le Scuole di Musica Sarti e Artistation per l’acquisto di strumenti. Prima sara’ premiato il pianista locale Giovanni Bertoni per il suo impegno solidale nel suonare il pianoforte per gli ammalati all’Ospedale Morgagni di Forli.

Inoltre, il Comune di Benevento ha lanciato una raccolta fondi attraverso il suo Festival Musicale grazie all’impegno della cantautrice Merysse. Sono tutte iniziative che si aggiungono alle tantissime che AudioCoop ha coordinato in questi mesi con eventi, appelli, sensibilizzazioni, messAggi radio e tv, campagne social e tanto altro che hanno tenuta viva e desta l’attenzione sugli alluvionati del nostro territorio.

Faenza, Tieni Botta – Romagna Nostra ha fatto pieno centro nel cuore dei faentini e della Romagna ancora una volta con Betlemmethon, che ha visto il sold out di solidarietà in musica martedì scorso in Piazza delle Erbe, mentre si attivano realtà musicali da tutta Italia per raccogliere fondi, dando un di speranza per la ripartenza.

Dopo il successo della serata a favore di Betlemmethon, sono gia’ state distribuite attraverso l’associazione AudioCoop tutte le donazioni raccolte di 25 mila euro: i primi sono andati rispettivamente agli Alluvionati di Faenza e alla Scuola di Musica Artistation, alla Scuola di Musica Sarti, allo Studio di Registrazione di Loris Ceroni, alla Sala Prove Strumenti Musicali di Davide Falconi, Club Live Piccadilly, e altre strutture culturali, come il Museo Zauli, il Museo Tramonti , l’ Archivio Ceramica Gatti. A questo si sono aggiunti concretamente 4 mila euro per gli Alluvionati dell’Emilia – Romagna. Altri fondi provengono dalla serata di solidarietà dell’evento Emilia Loves Romagna, e dalla Partita del Cuore che sostiene l’Anffas di Faenza grazie anche a Giancarlo Minardi. Inoltre alcuni vi sono artisti hanno attivato altre raccolte a favore di Faenza: il cantautore di Como Luca Ghielmetti ha raccolto 7500 euro per La Piccola Betlemme, mentre la pianista classica di Bordighera Veronica Rudian sta raccogliendo fondi per le scuole di musica faentine e altre piccole donazioni sono state destinate agli artisti del territorio alluvionati Claudio Toschi, Vittorio Bonetti e al club Spider di Faenza, mentre per ultimo in questi giorni è stata fatta una piccola donazione anche allo scrittore faentino Fabio Mongardi, che ha perso tutto con l’alluvione, per un totale di circa 25 mila euro donati e ripartiti grazie all’impegno di tantissimi.

Dopo la straordinaria serata al Teatro Masini e altre donazioni precedenti, sono state realizzate ulteriori iniziative a Forlì per aiutare le Scuole di Musica Alluvionate. Scuola Music Academy ha avviato una raccolta fondi per gli Alluvionati dell’Emilia Romagna con l’aiuto di Figurine Forever, che ha utilizzato la figurina degli Statuto, ospiti del MEI 2023. Altre iniziative hanno raccolto fondi come gli eventi di Romagna di Cuore di Luana Babini e Maurizio Tassani. Inoltre, AudioCoop, insieme al Parco Tegge e Ottava Nota, ha effettuato una donazione. I Beatlesiani d’Italia e l’Associazione New York Canta si sono attivati, con quest’ultima che realizzerà la sua finalissima nazionale il 17 settembre al Teatro Sarti di Faenza. Marisa Laurito inaugurerà il Teatro Trianon il 14 ottobre con una raccolta fondi per Faenza, supportata dal MEI e dagli artisti e musicisti napoletani. Inoltre, ci sono state altre attività come una serata a favore di una raccolta fondi per Emergency, una serata a Benevento organizzata dalla cantautrice Merysse per la raccolta fondi, donazioni dal Comune di Rho e dal Comune di Bordighera, che consegnerà i fondi alle scuole di musica l’8 ottobre a Palazzo Milzetti con Veronica Rudian. Anche il libro “Faenza Tieni Botta” ha contribuito alla raccolta fondi. Infine, l’Associazione New York Canta ha donato un pranzo a tutti i presenti il 17 settembre alla Piccola Betlemme per aiutare gli alluvionati e le persone in difficoltà a Faenza. Molte altre iniziative sono state messe in atto per sostenere questa causa.

Il Ministero della Cultura, tramite il Sottosegretario Gianmarco Mazzi, ha erogato una parte della donazione raccolta attraverso il concerto “Italia Loves Romagna” a favore della Scuola di Musica Giuseppe Sarti di Faenza. Questa scelta è stata accolta con piacere e gratitudine da parte di Giordano Sangiorgi, in qualità di Presidente di AudioCoop, e di tutta l’associazione di 270 piccole realtà discografiche indipendenti italiane. Queste realtà avevano raccolto fondi per il settore musicale e li avevano donati a oltre 20 organizzazioni culturali e musicali del territorio colpite dalla situazione di emergenza. Sangiorgi ha sottolineato l’importanza di questo sostegno e ha auspicato che possa essere l’inizio di un supporto continuativo da parte del Ministero della Cultura verso Faenza, che è stata colpita da due alluvioni e ha subito pesanti danni. Questo sostegno dovrebbe estendersi anche a festival, corsi, eventi, formazione e altre strutture musicali del territorio, al fine di favorire la crescita delle nuove generazioni e mantenere alta la notorietà di Faenza nel panorama musicale nazionale, con il contributo significativo del MEI (Meeting delle Etichette Indipendenti). Il ringraziamento è stato esteso al Ministro Gennaro Sangiuliano, al Sindaco di Faenza Massimo Isola e al Sottosegretario Gianmarco Mazzi per aver riconosciuto e sostenuto il valore della musica nella comunità di Faenza.