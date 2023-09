Sport e salute, Ambrosino(Cryoscience): “Crioterapia protagonista anche nel Padel”

NB RENAISSANCE COMPLETA L’ACQUISIZIONE DI U-POWER IN PARTNERSHIP CON LA FAMIGLIA UZZENI

U-Power è il leader europeo nelle scarpe e abbigliamento da lavoro (primo per quota di mercato nell’UE)



Il piano di crescita: ulteriore espansione internazionale, nuovi prodotti e automazione

Soluzioni ESG innovative per la produzione e il risparmio energetico

Milano, 27 settembre 2023 – NB Renaissance annuncia la finalizzazione dell’acquisizione del 100% di U-Power, leader paneuropeo nelle calzature e abbigliamento da lavoro, insieme alla famiglia Uzzeni. Il fondatore Franco Uzzeni reinveste una quota del 30% assieme ad un gruppo di investitori guidato da NB Renaissance e che comprende la piattaforma NB Private Equity e Style Capital. Franco Uzzeni continuerà a guidare U-Power come Presidente e Amministratore Delegato.

NB Renaissance ha identificato un chiaro piano di crescita basato sulle seguenti iniziative di creazione di valore:

1) accelerare la crescita internazionale del business delle calzature di sicurezza in Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, consolidando al contempo la leadership in Italia; 2) sviluppare ulteriormente prodotti adiacenti come abbigliamento da lavoro, guanti protettivi, e caschi; 3) ricercare efficienze industriali attraverso l’automazione.

U-Power è in prima linea sul fronte ESG, producendo scarpe e abbigliamento da lavoro che aumenta la sicurezza e il benessere di milioni di lavoratori. NB Renaissance intende espandere ulteriormente il portafoglio prodotti con soluzioni sostenibili e innovative, implementare iniziative di risparmio energetico negli impianti di produzione ed estendere la quota di energia da fonti rinnovabili. U-Power, impegnata nella costante ricerca di materiali alternativi e sostenibili, produce già le prime calzature da lavoro 100% carbon neutral al mondo.

NB Renaissance è stata assistita da Houlihan Lokey, Intesa Sanpaolo – Divisione IMI Corporate & Investment Banking, Banca Akros e BNP Paribas come advisor finanziari, Legance Avvocati Associati come consulente legale, AlixPartners come consulente di business, PwC Advisory come consulente contabile e PwC TLS come consulente fiscale ed ERM come consulente ESG.

Franco Uzzeni è stato assistito da Lazard e UniCredit come advisor finanziari, Fieldfisher come consulente legale, BCG come consulente di business e EY come consulente contabile e fiscale.

L’operazione è finanziata da un pool di banche italiane e internazionali composto da Intesa Sanpaolo, Banco BPM, UniCredit, Crédit Agricole, Natixis, Banca Nazionale del Lavoro (Gruppo BNP Paribas), BPER Banca, J.P. Morgan, Deutsche Bank e Banca Monte dei Paschi di Siena.

NB RENAISSANCE

NB Renaissance è una società di investimento focalizzata su società internazionali con sede in Italia che operano in settori resilienti ad alto potenziale di crescita. NB Renaissance gestisce attualmente un patrimonio di oltre 2,8 miliardi di euro ed è investita in 13 società con un fatturato aggregato di circa 3,8 miliardi di euro e 24.000 dipendenti. La strategia è diversificata in quattro temi d’investimento principali: tecnologia, sostenibilità, sanità e industria specializzata, con prodotti intermedi ad alto valore aggiunto. Le azioni di crescita sono al centro del modello di creazione del valore. NB Renaissance sostiene imprenditori e manager nei piani di crescita delle loro aziende con un approccio di partnership.