Milan: i conti tornano

Non accadeva dal lontano 2006, che il bilancio del 2022/2023, non vedesse tornare l’utile per il Milan.

Bilanci chiusi in rosso per oltre 16 anni (con un passivo di oltre 66 milioni di euro) e finalmente, sarebbe una brutta storia lasciata alle spalle per il club rossonero. La stagione del /, vedrebbe per il club, un risultato soddisfacente, con un risultato positivo netto, pari a milioni di euro, con i ricavi record da milioni di euro. I ricavi, entrati soprattutto dal settore commerciale oltre che dal percorso in positivo per la squadra arrivata alla semifinale, derivato dalla Champions League. In aumento anche altri due fattori primari: le sponsorizzazioni incrementate e i costi legati ai diritti dei calciatori, con un giro di affari complessivo, che andrebbe sui 100 milioni di euro. Anche gli investimenti che la squadra rossonera ha attuato, iniziano a dare i propri frutti per un ritorno di immagine e per porre le basi di un nuovo periodo fiorente. E se, il miliardo di euro inizialmente investito dal club, per il nuovo stadio, era dal principio in forse, i lavori che partiranno a breve e che vedranno la realizzazione finale dello stesso, per il campionato del 2028/2029, danno il via ad un’epoca totalmente diversa per il Milan.