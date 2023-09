Decreto energia, Tiso-Arbia(IC): “Serve di più per aiutare famiglie e imprese”

“Qualsiasi stanziamento di fondi pubblici in campo per aiutare famiglie e imprese contro il caro energia è assolutamente utile e importante, ma il governo Meloni deve fare molto di più per stare vicino ai cittadini in questo complesso e delicato momento di congiuntura economica”. A sottolinearlo, in una nota stampa, è il gruppo Iniziativa Comune, guidato da Carmela Tiso e dal portavoce Attilio Arbia. Che, poi, aggiunge: “Nelle scorse ore, infatti, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di energia: interventi, nelle intenzioni dell’esecutivo, atti a sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio. Stiamo parlando di un primo pacchetto da oltre un miliardo di euro, che riguarderebbe tra le altre cose la proroga dei bonus per energia e carburanti, una sorta di minicondono per le attività commerciali a rischio chiusura, e alcuni milioni di euro per rimpinguare il fondo per le borse di studio degli studenti universitari. Insomma, un primo passo di buona volontà, verrebbe da dire, ma a nostro giudizio assolutamente insufficiente e non adeguato rispetto alle problematiche economiche di famiglie e imprese. L’auspicio, che ha il sapore di sollecitazione, è che il governo Meloni metta in campo ulteriori provvedimenti, decisamente più mirati e concreti, per dare respiro alla nostra comunità, oggi in forte crisi”, concludono dal gruppo Iniziativa Comune, guidato da Carmela Tiso e dal portavoce Attilio Arbia.