IT-Alert alle ore 12 la prova nel Lazio

La scorsa settimana, nella Regione Lazio, c’era stato il rinvio riguardo il sistema IT-alert.

Oggi, alle 12 dovrebbe arrivare il messaggio del test ufficiale del sistema di allerta nazionale. Per chiunque si trovi nella Regione, quindi, si verrà raggiunti da un suono totalmente differente dalle notifiche impostate sul proprio cellulare, con un successivo messaggio di testo, che sarà una prova per la popolazione e la Protezione Civile. Ricordiamo che tale messaggistica, a quanto comunicato dalle Istituzione preposte, non violerebbe in alcun modo la privacy dei singoli cittadini, ma sarebbe di fondamentale aiuto nel caso di gravi emergenze o catastrofi imminenti, al fine di diramare la notizia di un grave pericolo, nel modo più rapido possibile. Non servirà installare alcuna applicazione e non ci sarà nessun costo di attivazione o da sostenere; fate attenzione quindi alle truffe che sono già state segnalate. Il messaggio sonoro e di testo che dovrebbe arrivare ( il sistema attualmente è in prova per cui sono normali, le defezioni in questa fase), arriverà solo nel momento in cui ci si troverà nella zona interessata e solo se la copertura del gestore telefonico lo permetterà; nel caso in cui il cellulare dovesse essere in modalità aerea o senza copertura, il sistema IT-alert non potrà arrivare, diversamente, se la modalità sarà silenziosa, il messaggio son oro non sarà emesso, mentre arriverà quello di testo.