Ippodromo Arcoveggio Bologna: presentazione delle corse di giovedì 28 settembre 2023 – inizio corse ore 15.00

Corse affollate nel divertente giovedì bolognese con sette sfide in programma dalle ore 15.00 che vedranno i puledri di due anni impegnati in ben due sfide del pomeriggio.

Altro evento clou del pomeriggio sarà la tradizionale sfida a handicap di metà settimana che vedrà in pista diciotto soggetti di cinque anni e oltre contendersi la vittoria.

La disamina tecnica inizia con il miglio riservato agli allievi, sfida che vedrà King Knas e Andrea Ferrara partire con i favori del pronostico, con lo scandinavo di scuola Gocciadoro sulla carta superiore agli avversari anche se Zephyrus Gm ha mostrato forma in divenire e starà ad Alessandro Esposito dominarne gli ardori per ambire al podio. Da seguire anche le chance di Uisconsis Vol e Daniele Demuru che però dovranno venire a capo di uno scomodo numero sei, senza dimenticare la presenza di Bomber Bi in gara con il promettente Lorenzo Talpo Jr. Successivamente, alla seconda corsa, scenderanno in pista i puledri con Fotofinish Giovi e Fabulous Home, vincitori all’esordio, a contendersi la vittoria accompagnati dai top driver Lorenzo Baldi e Roberto Vecchione, mentre per Fanta Spritz, improvvisata da Antonio di Nardo e per Felsen Ferm, con Marco Stefani in regia, si potrebbero schiudere le ante di un ben remunerato podio. Alla terza scenderanno in pista i gentlemen nell’atteso match tra Filippo Monti alle redini del favorito tecnico Demonio Dse e Matteo Zaccherini in sediolo a Deltaplano Jet, mentre Du Quoin As e Giuseppe Pietrasanta si candidano come terze forze in campo. La quarta manche agonistica vedrà il ritorno in pista dei cavalli di due anni con dodici soggetti al via e tutti alla ricerca del primo successo in carriera. Pochi i riferimenti e difficile la scelta con la debuttante Favilla Amg, con Marco Stefani alle redini, ad incuriosire dopo l’eccellente qualifica, da seguire anche le chance di Forgido e di Frida Gso, alla prima uscita con il training di Walter Zanetti e con Antonio di Nardo partner d’eccezione. Il pomeriggio proseguirà con una sfida “in rosa” che vedrà Nora Transs e Francesco Tufano favoriti su Electra Zs, con Antonio Di Nardo in sulky ed Elodie Wf, ancora inespressa ma promettente proposta di Giorgio Cassani. La leva 2020 sarà protagonista anche alla sesta corsa, sfida di buon livello tecnico e pronostico diviso tra Enterprise Gar, Elmar ed Eshaal Mil. Il pomeriggio si chiuderà con il tradizionale handicap del giovedì, sfida sulla distanza del doppio chilometro che avrà inquilini negli inquilini in partenza dal secondo nastro i più affidabili candidati al successo: dallo specialista Vortice Leo, in versione Carmine Piscuoglio, al progredito Bayard Ok, guidato da Vincenzo Piscuoglio Dell’Annunziata, senza trascurare le ambizioni dello stacanovista Stricker, in gara con Tommaso Gambino, mentre Vasterbo Sky High, troverà in Roberto Vecchione il partner giusto per riscattare le ultime sfortunate prove cesenati.

PROSSIMO APPUNTAMENTO: Mercoledì 4 ottobre, inizio corse ore 14.30.